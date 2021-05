La historia de la periodista capturada durante protesta en Medellín

A Yurany Alzate la retuvieron por rechazar la violencia hacia otra mujer, según relata. Su labor periodística estaba por finalizar el 1 de mayo cuando en medio de un retén, mientras se dirigía a su casa, la policía la agrupó con otros manifestantes capturados y le amarró las manos con los cordones de sus propios zapatos.



“Tráigame también a esa gamina”, cuenta que dijo el policía al que confrontó por maltratar verbal y físicamente a otra mujer retenida. “Le decía que le iban a dar la chancla que no le dieron en la casa”, explica esta periodista sobre la situación que observó mientras la requisaban para avanzar en su trayecto.

Alzate viene cubriendo las movilizaciones desde Morada Noticias, un medio alternativo de la Comuna 13 de Medellín.



Días antes, el 28 de abril, su labor de prensa también se vio afectada: por querer registrar una requisa por parte de un miembro de la policía —hombre — hacia una mujer, otro policía le quitó su celular y lo hizo estallar contra el suelo, según cuenta, dejándola sin equipo de trabajo.



(Le puede interesar: Manifestantes y Policía acordaron una tregua en zona de Cali)



De acuerdo con registros que tiene el Proceso Social de Garantías (PSG) sobre Antioquia, el 1 de mayo se presentaron dos casos de obstrucción a la labor de prensa, incluido el de Yurany.

El 62% de las agresiones cometidas contra prensa durante los días del paro son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales. FACEBOOK

TWITTER

Adicional a esto, en lo que va de las movilizaciones, registraron también un presunto caso de hurto de celular por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cual quedó grabado en un en vivo que estaba haciendo una periodista de otro medio alternativo.



“Es importante que la gente sepa que la fuerza pública está atacando a periodistas y nos daña nuestros equipos de trabajo”, resalta Alzate, quien afirma que no fue suficiente con reiterar que era de un medio de comunicación para evitar su retención.



(Lea también: Policía captura a los tres presuntos asesinos del capitán Solano)

#Atención fue capturada ilegalmente la periodista Yurany Alzate en el mpio de Bello. Estaba cubriendo la manifestación, efectivos de la policia impidieron labor. Responsabilizamos al General Ruiz de la Meval por las violaciones a los ddhh en el Valle de Aburra. @moradanoticias — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) May 2, 2021

En el relato, Yurany hace énfasis en las formas en que la fuerza pública se refería a los ciudadanos y especialmente a las mujeres. Cuenta que mientras las iban capturando, se burlaban de sus cuerpos y las nombraban con palabras soeces que aludían a su sexualidad.



Ella también lo vivió. Un miembro del Esmad que hizo parte de su vida en el pasado se encontraba en el lugar y, según narra Alzate, la comenzó a fotografiar, grabar y a burlarse de su situación. Le dijeron que eso hacía parte del registro que ellos llevaban de las capturas, pero Yurany no vio que le hicieran esto a las demás personas retenidas.



EL TIEMPO intentó contactarse en varias ocasiones con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para conocer su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.



(Además: Duque no descarta decretar estado de conmoción interior)



“Morada Noticias sí es un medio de comunicación alternativo. Sí hacemos periodismo de rigor. Me gustaría que eso quede claro. Además, somos un medio que está al servicio de la ciudadanía”, recalca Yurany, quien también denunció públicamente que la policía le dijo que ese no era un medio de comunicación “real” y que nadie la iba a buscar porque a Morada “nadie lo conoce”.



En los datos que ha recopilado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el 62% de las agresiones cometidas contra prensa durante los días del paro son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales. En Antioquia, con corte al 3 de mayo, tienen el registro de 10 casos de obstrucción a la labor.

Acabo de hablar con Yurany. Ya está libre y yendo a casa. Ha recopilado información y quiere presentar una denuncia. La acompañaremos en el proceso. https://t.co/gCR9MV4wqn — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) May 2, 2021

Yurany estuvo retenida por más de dos horas. La dejaron en libertad porque pudo mantenerse en contacto con Laura Bayer, quien se desempeñó como directora de Morada Noticias hasta el pasado 23 de abril y estaba pendiente de los cubrimientos de la periodista durante las protestas.



Laura movilizó “una red de amigos y personas de la administración pública que le tienen cariño a Morada, pues con Morada Noticias hicimos muchas alianzas y tenemos una red de activistas y ciudadanos a quienes les importa nuestro proceso”, como ella misma cuenta.



Además, se sumaron organizaciones de derechos humanos y reconocidos periodistas de la ciudad, con lo que se logró visibilizar el caso en redes sociales y adelantar su liberación.



(También: 'Esta locura de destrucción y muerte no tiene sentido': Gaviria)



“Yo no pasé a mayores por toda la gente que se movió. Lastimosamente en este país todo se soluciona con influencias. Pero mi pregunta es: las personas que no tienen influencias, sino que tienen a ese papá, a esa mamá atentos, ¿qué pasa con esas personas? ¿las judicializan porque sí?”, se cuestiona Yurany a partir de su experiencia.



El pasado 4 de mayo, a través de un comunicado, Reporteros Sin Fronteras y la FLIP alertaron sobre la existencia de “un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades”.



LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

MEDELLÍN