Aunque tiene un nombre inspirador e inofensivo, la flor conocida como 'ojo de poeta' puede tener efectos nocivos para la salud.



Como esta, hay otras plantas no nativas en Antioquia, las cuales cuentan con estructuras reproductivas que pueden causar cuadros respiratorios de acuerdo con un estudio de la Universidad CES en Medellín.

Dicho estudio reveló que más del 60% de las 1.000 plantas vasculares de Medellín, que hay en Antioquia, son especies no nativas, es decir, que no nacieron en Colombia y fueron trasladadas a esta región.



El polen de estas especies, según docentes de la Facultad de Ciencias y Biotecnología de la Universidad, podría ser más alergénico que las nativas y causar o intensificar problemas y alergias respiratorias.



“En ciudades como Medellín una de las casas más frecuentes de consulta externa son justamente afecciones respiratorias. Tener dentro del material particulado que está en el aire polen de especies que no son nativas, especies introducidas puede aumentar las alergias respiratorias”, aseguró la doctora Juliana Cardona, investigadora y docente de los pregrados de Biología y Ecología en la Facultad.



(Le puede interesar: Vuelve y juega: a niños en Antioquia les estarían dando carne de burro en el PAE)

Facebook Twitter Linkedin

Tras su belleza natural y su lírico nombre se esconde una plaga voraz que está ahogando las especies de la selva nativa. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Debido a que gran parte de la población no está adaptada al polen de estas plantas, como sí lo está al de las nativas, estas alergias pueden desarrollarse en cualquier persona nacida en la región.



Asimismo, explicó la docente que las plantas introducidas a la región pueden provocar problemas respiratorios, ya que en los procesos adaptativos de la población no se desarrollan defensas al polen de estas especies por lo que hace que sean más alérgicos a ellas.



Es por esto que para la doctora, "cómo ciudadanos deberíamos conocer esta problemática y tomar una postura frente a esto en términos de cuáles son las especies que yo escojo, por ejemplo, para comprar, para adornar mi balcón, para adornar mi jardín”.



Referente a las especies nativas, la Universidad CES indicó que cuenta con un jardín botánico dedicado primordialmente a árboles y otras plantas con la intención de conservarlos y estudiarlos científicamente.



En este se ha consolidado una colección de plantas nativas y endémicas, importante en temas de conservación y aporte al mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad, pues se han sembrado alrededor de 800 árboles pertenecientes a más de 100 especies.



(Lea también: Conozca como puede inscribirse para asistir al Desfile de Silleteros en Medellín)



Por ejemplo, una especie recientemente sembrada conocida como ‘algodón de monte’ (bernoullia uribeana) árbol de la familia de las ceibas, que crece exclusivamente en la región de Urabá. También se conserva el carbonero (Calliandra medellinensis), un árbol raro en su distribución y el árbol maderable abarco (Cariniana pyriformis) casi extinto en el país principalmente por el aprovechamiento de la fina madera que tiene y que se usaba para hacer los polines de ferrocarriles y para construir carrocerías de camiones.



MEDELLÍN