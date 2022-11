Un Pueblito Paisa a mayor escala, pero lejos del ruido y el corre corre de una ciudad como Medellín, así es el centro poblado del corregimiento San Sebastián de Palmitas, la comuna 50 que tiene la capital de Antioquia.



En este territorio, aseguran sus pobladores, por lo único que no se tienen que preocupar es por los homicidios.

Precisamente el último asesinato ocurrió en mayo de 2021. Fue en la vereda Potrera Miserenga y la víctima la identificaron como Iván José de la Ossa Rodríguez, de 30 años, vigilante de una empresa de seguridad que laboraba en la zona. Lo agredieron en la madrugada con arma cortopunzante.



Toda una hazaña para una comuna de Medellín, pero para sus habitantes, un contraste con el abandono estatal que dicen tener en temas como el centro de salud, la movilidad interna, las vías secundarias, el agua potable y el desarrollo rural.

Así es la comunidad

“Eso no es producto de ninguna política municipal, esa es una forma de vida. No es producto de la cantidad de agentes de Policía que nos tienen ni producto de la atención y los servicios, eso es producto de nuestra propia idiosincrasia, el producto del conocimiento que nos tenemos unos a otros, de quiénes estamos en el territorio y la distancia que tiene le territorio, de lo poco viable económicamente para los actores armados”, dice Henry Herrera, líder social de San Sebastián de Palmitas.



A 41 minutos de la Alpujarra, en el extremo noroccidental de la ciudad y cruzando el Túnel de Occidente o Túnel Fernando Gómez Martínez, que comunica el Valle de Aburrá con las subregiones de Occidente y Urabá antiqueño, se ubica este territorio calificado como el más rural de Medellín.



Para José Gerardo Acevedo Ossa, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Medellín, el fenómeno de San Sebastián de Palmitas se debe a la disposición de la misma comunidad.



“Es el querer de toda la comunidad, especialmente rural, de que su corregimiento permanezca bajo ese cuidado, de no pasar ningún hecho violento y, cuando ocurren, se acude prontamente para poder visibilizar qué es lo que está ocurriendo, pero todo parte de la misma comunidad”, explica el secretario.



Y agrega: “El querer es que todas (las comunas) sean algún día como San Sebastián de Palmitas, pero hacia allá estamos y hay que valorar también muchas comunas de Medellín que, si se mira el histórico, sobre todo en homicidios, con el que uno se mide, van hacia abajo”.

Esta es una parte de la centralidad. Esta zona de Medellín es campesina. Foto: Archivo /EL TIEMPO

Los otros récords

Hoy nuestros presidentes de JAC son promotores, son nuestro puente para que ellos lleguen a los territorios, especialmente en temas de convivencia, en el tema de la prevención de los delito

Para el brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el mérito se lo llevan sus líderes, hombres y mujeres que se han encargado de promover la sana convivencia entre los pobladores y ser el puente con las autoridades cuando se necesitan.



“Hoy nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal son promotores, son nuestro puente para que ellos lleguen a los territorios, especialmente en temas de convivencia, en el tema de la prevención de los delitos. Eso hace la diferencia en el territorio”, precisa el alto mando policial.



Lo pacífica que es esta comuna también lo evidencian datos como que hasta el 31 de octubre solo se habían robado un vehículo en todo el territorio. Se trató de una camioneta Renault Duster que le fue halada a una mujer entre los 33 y 38 años.



Ahí no paran los récords, durante este año solo se han registrado ocho hurtos a personas, un hurto a residencias, una incautación de armas, dos hurtos a establecimientos de comercio, tres hurtos de motocicletas y, al igual que los homicidios, cero extorsiones.

No pasa lo mismo en otras comunas

A diferencia de San Sebastián de Palmitas, en las demás comunas de Medellín se siguen presentado muertes violentas.



Según datos revelados desde el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la capital antioqueña, la comuna con el mayor número de casos es La Candelaria (comuna 10), centro de la ciudad donde, del 1 de enero al 3 de noviembre, se han presentado 67 de los 320 homicidios de la ciudad.



Además de la Candelaria, las otras comunas con más homicidios de Medellín son: Aranjuez (29 casos), San Javier (25 casos) y Robledo (25 casos). Las tres con menos muerte violentas durante este año son El Poblado (5 casos), La América (3 casos) y Santa Elena (3 casos).

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Corresponsal EL TIEMPO Medellín

​En Twitter: @Laura_Rossa