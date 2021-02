Medellín ya aplicó todas las vacunas contra covid en la primera etapa

De las 4.599 vacunas contra covid-19, que llegaron en el primer lote para Medellín, tres se perdieron por errores de dosificación. Así lo explicó el alcalde, Daniel Quintero Calle.



“Las tres están documentadas, controladas, se sabe qué pasó exactamente, no hay ninguna irregularidad en ellas. Simplemente son errores a la hora de dosificar pero no hubo nada de corrupción”, precisó el mandatario de los medellinenses.



Quintero anunció, además, que ya se aplicaron todas las vacunas de Pfizer BioNTech a los trabajadores de salud que hacen parte de la llamada primera línea porque tienen contacto directo con pacientes con covid-19.



“Estimábamos que se iban a tomar 10 días y fueron cuatro, lo cual es una buen noticia porque quiere decir que apenas lleguen de forma masiva las vacunas, vamos a avanzar mucho más rápido”, explicó el alcalde.

Frente a casos de personas que se adelantan al proceso de vacunación o posibles robos de dosis, que ya han sucedido en el país, Quintero fue enfático y aseguró que en Medellín eso no pasará.



“Aquí no va a haber ni ‘vacunagates’ ni mafia de las vacunas ni carteles de la vacunación. Aquí, si llegamos a darnos cuenta que algún centro de salud o una persona particular está haciendo negocio con las vacunas, vamos a hacer contundentes. La Policía, La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría nos están acompañando en una mesa de la transparencia para garantizar que no se pierda una vacuna, que no se pierda un peso”, dijo.



El mandatario espera que entre hoy martes y mañana miércoles lleguen más vacunas de Pfizer BioNTech a la capital antioqueña y que el viernes próximo se haga la distribución en Antioquia de 10.061 que le corresponderá al departamento de la vacuna china Sinovac.



Así va Antioquia

Hasta ayer, lunes, se habían vacunado 6.531 personas en todo el departamento antioqueño, en las 11 instituciones habilitadas y que corresponden a la fase 1 de la etapa 1. Por municipio el acumulado es de Medellín, 4.599; Sabaneta, 102; Itagüí, 342; Envigado, 870; Rionegro, 252; La Ceja, 138; y Bello, 228.



Cabe recordar que Antioquia recibió 6.570 vacunas contra la covid-19 en el primer lote, lo que quiere decir que hoy se aplicarían las 39 restantes.



En el departamento se espera la llegada del segundo lote con más de 50.000 vacunas de Pfizer, de las cuales 6.828 serán entregadas esta semana.



MEDELLÍN

