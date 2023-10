La ciudad que dejó Daniel Quintero Calle tras su renuncia a la Alcaldía de Medellín

Daniel Quintero Calle dejó la Alcaldía de Medellín hace una semana tras tres años y nueve meses en el cargo. Su gobierno —disruptivo y cuestionado según analistas— se caracterizó por romper con un modelo de gobernanza que imperó en las anteriores administraciones de la ciudad en los últimos 20 años.



Las relaciones con un sector del empresariado paisa se resquebrajaron en los primeros meses de gobierno con la renuncia de la Junta Directiva de EPM tras una demanda contra los contratistas de Hidroituango y desde entonces la cooperación institucional entre el sector público y privado se vio afectada.

El mandato de Quintero también estuvo marcado por los constantes enfrentamientos contra el uribismo, las múltiples peleas con la oposición, la polémica por presunta participación política durante elecciones y los fuertes señalamientos a organizaciones y veedurías que denunciaron presuntos casos de corrupción a lo largo administración.



En menos de cuatro años el exalcalde enfrentó la pandemia por el Covid-19 y la recuperación económica tras los cierres ordenados por el Gobierno Nacional, estuvo al frente de la Junta Directiva de EPM —el tercer grupo económico más grande del país— y acompañó la transición de Medellín de municipio a Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Daniel Quintero renunció a la alcaldía de Medellín para hacer campaña a favor de Juan Carlos Upegui. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Al mismo tiempo, la alcaldía de Quintero estuvo permeada por escándalos como las presuntas irregularidades en el uso de la caja menor del despacho del alcalde —hasta el momento, según la oposición, no se han dado explicaciones suficientes ante el Concejo— y el proceso penal en contra de su ex secretaria de Educación por presuntos delitos contra de la administración pública está a punto de ir a juicio la presentación del escrito de acusación que se dio en la última semana.



Su nombre se podría sumar a la lista de exmandatarios —como el de Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez— que utilizaron su paso por la Alcaldía de la segunda ciudad más importante de Colombia para preparar su plataforma política de cara a una carrera por la Presidencia. Aunque aún no se confirma la aspiración de Quintero para el 2026, todo parece indicar que estará en la puja por suceder a Gustavo Petro.



Más allá de su disruptivo y polémico modelo de gobernar —en el que expertos consideran que Quintero se dedicó a pelear con todos los sectores que no estaban de acuerdo con él— su paso por la Alcaldía de Medellín deja aciertos y desaciertos que se evidencian en el cumplimiento o incumplimiento de sus promesas de campaña en un cuatrienio marcado por dos años de pandemia.

Aciertos y desaciertos

"Hay que decir que es un comportamiento heterogéneo, es decir, no podemos dar una conclusión generalizada de que se cumplieron todos los indicadores, ni tampoco que no se cumplió ninguno, sino que hay que ir a cada línea estratégica para analizar cómo están los cumplimientos”, explicó Carolina Sánchez, coordinadora del Observatorio de Política Pública del Concejo de Medellín e investigadora de Valor Público de Eafit.



Al 30 de junio pasado, el Plan de Desarrollo Medellín Futuro registró una ejecución del 78 por ciento, según datos del Plan Indicativo de la Alcaldía de Medellín. Allí se reflejan los avances y retrocesos en las diferentes líneas estratégicas y programas que se prometieron hace cuatro años.



Uno de los indicadores que favorece la gestión de Quintero es la disminución en la tasa de homicidios que pasó de 23,22 casos por cada 100.000 habitantes en 2019, a 14,89 a finales del año pasado. Al cierre de septiembre, las muertes violentas en la ciudad, según la secretaría de Seguridad, se mantuvieron en los mismos niveles de 2022.



Los hurtos a personas —aunque descendieron por la pandemia— volvieron el año pasado a los mismos niveles de 2019 y al 30 septiembre ya se registraba un aumento del 10 por ciento con relación al mismo periodo de 2022.

El general en retiro José Acevedo es el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Las cifras de empleo, a su vez, mostraron un desempeño destacable en el último cuatrienio en Medellín y su área metropolitana. Según datos del Dane, se crearon 350.000 nuevos puestos de trabajo en el Valle de Aburrá y la tasa de desempleo pasó de 13,6 a 8,3 entre 2019 y 2023. El Plan Indicativo de la Alcaldía evidencia que 50.212 plazas fueron gestionadas con programas del Plan de Desarrollo.



Expertos destacaron la apuesta de la administración distrital por fomentar el turismo en Medellín a nivel nacional e internacional. Aunque recordaron los retos que supone la masificación de de visitantes en temas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la gentrificación.



En cuanto a pobreza monetaria, la ciudad recuperó en el último año los niveles de incidencia de 2019 tras la crisis económica y social derivada por la pandemia. Según datos del Dane, la cifra se situó para el año anterior en 24,8 por ciento; Quintero recibió la ciudad en 24,4 por ciento.



Sin embargo, el número de hogares con acompañamiento familiar que superaron la pobreza monetaria y multidimensional —fueron atendidas 63.447 familias— apenas alcanzó un 39,6 por ciento de la meta propuesta para el cuatrienio (24.000) debido a los efectos postpandemia.



Y el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria, según datos de la Encuesta de Calidad de Vida de la Alcaldía, pasó de 41,2 por ciento en 2019 a 62,37 por ciento al cierre del año anterior, lo que evidencia los rezagos que persisten de la crisis económica y social.

El 62,37 de los hogares de Medellín tienen inseguridad alimentaria. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Si pudiéramos hacer un resumen de por qué no están cumpliendo hay que dividir unas causas externas y otras internas a la Alcaldía. Sin duda, la pandemia es una causa ajena que afectó el cumplimiento de los indicadores porque había gestiones que se paralizaron. Sin embargo, la Alcaldía también describe que hay otros problemas, por ejemplo, que se no se asigna el presupuesto necesario a la ejecución de los proyectos”, explicó coordinadora del Observatorio de Política Pública del Concejo de Medellín.



Otros indicadores sociales, por ejemplo, muestran que la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos en Medellín pasó de 7,1 en 2019 a 7,3 en junio de 2023, la tasa de mortalidad por suicidio subió de 6,8 en 2019 a 7,16 al cierre del año pasado (a pesar de los proyectos como los Escuchaeros y la Línea Amiga Saludable) y la desnutrición crónica —que el alcalde prometió llevar a cero— se ubicó a mitad de año en 9,8 por ciento de los menores de 5 años que asisten al programa crecimiento y desarrollo.



Aunque en el programa Buen Comienzo se ampliaron a 90.000 los cupos durante la actual administración, para junio de este año se atendieron 73.999 menores de 5 años en la ciudad, lo que significa una tasa de cobertura del 80 por ciento.



En educación, una de las apuestas clave de Quintero fue la entrega de los computadores futuro, un proyecto que tiene como objetivo dar a cada estudiante de bachillerato un equipo para su uso personal.



Durante los últimos dos años se entregaron 130.000 computadores a estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad, pero los resultados del programa, en términos de calidad académica, aún no se conocen. Por ejemplo, el porcentaje de establecimientos educativos oficiales clasificados en categorías A+, A y B en las Pruebas Saber 11 pasó de 62,1 por ciento en 2019 a 45,91 por ciento en 2022.



Y en educación superior, indicó la Alcaldía, más de 69.00 jóvenes accedieron a programas en instituciones públicas de la ciudad —ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor— a través de programas como Matrícula Cero y los cupos de los Fondo Sapiencia.

El exalcalde Quintero insistió durante su mandato en la necesidad de que los niños y jóvenes tuvieran un computador personal. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Hidroituango y EPM

Hidroituango y EPM se convirtieron, incluso desde antes de llegar al poder, en el caballito de batalla de la gestión de Quintero en su paso por la Alcaldía de Medellín.



El logro más destacable que obtuvo en el cuatrienio fue alcanzar la puesta en marcha de las dos primeras turbinas de la central hidroeléctrica justo en el plazo límite de los compromisos adquiridos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas.



Aún está pendiente la entrada en operación de las unidades 3 y 4 que, al igual que el año pasado, deberán generar energía para el próximo 30 de noviembre.



Tras la contingencia de 2018, la recuperación de la megaobra acaparó todos los reflectores de la opinión pública, al tiempo que cursaban pleitos jurídicos desde diferentes bandos. Por un lado, la millonaria demanda contra los contratistas del proyecto; por otro, el Tribunal de Arbitramento de la Sociedad Hidroituango por los incumplimientos en la construcción.





El proyecto Hidroituango estuvo en la agenda del gobierno de Quintero durante el tiempo que estuvo en el poder. Foto: EPM

A ello se sumó el fallo con responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría General de la República contra 26 personas naturales y jurídicas, en noviembre de 2021, que facilitó la terminación del pago de 4,3 billones de pesos por parte de las aseguradoras —principalmente Mapfre— para cubrir los daños en el proyecto.



Los ‘lunares’ de Quintero en la empresa radican, principalmente, en la manera en que se ha influido sobre sus decisiones y la injerencia que tuvo EPM en las discusiones políticas locales, a pesar de la existencia del gobierno corporativo y el convenio marco de cooperación.



Ejemplos de ello fue la propuesta de congelación de tarifas que terminó siendo, según expertos, una aplicación de la opción tarifaria o el álgido debate en el último año por las transferencias extraordinarias de recursos, la discusión sobre la venta de Tigo-UNE y la situación financiera de la firma de telecomunicaciones.



Vale la pena recordar que durante su mandato, Empresas Públicas de Medellín tuvo cuatro gerentes —Álvaro Rendón, Mónica Ruiz, Alejandro Calderón y Jorge Carrillo— que, según analistas, los intempestivos cambios en menos de 15 meses supusieron un periodo de inestabilidad para la empresa, aunque sigue siendo la segunda empresa más rentable del país.

Obras cumplidas y sin cumplir

Durante el periodo de Quintero en la Alcaldía de Medellín se entregaron 10 de los 21 Centros del Valle del Software prometidos, la implementación de la red neutra no tuvo ningún avance y el ‘epicentro’ del Valle del Software se mantuvo en estructuración.



El Hospital Mental no se construyó, la ampliación de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz apenas avanza en un 20 por ciento y el Hospital General del Norte que prometió en campaña no alcanzó a llegar al Plan de Desarrollo.



La construcción de la Ciudadela Universitaria del Norte fue descartada para priorizar el mantenimiento de los establecimientos educativos, el Complejo Cultural de Ciudad del Río continúa en papeles, de los 40 kilómetros de ciclorrutas que se planearon solo se construyeron 10,9 kilómetros y la cárcel para sindicados apenas logró este año recursos por vigencias futuras para su materialización.



En el centro, la reforma a la Plaza Minorista logró una ejecución del 20 por ciento —se prometió llegar a 80 por ciento— y los diseños para la modernización y reforma de la Placita de Flores, que debían estar finalizados para el cuatrienio, apenas van en un 30 por ciento.

La administración de Daniel Quintero prometió entregar 21 Centros del Valle del Software, hasta el momento se han abierto 10. Foto: Alcaldía de Medellín

Otros proyectos clave como la etapa 1 de Parques del Río Norte y el Metro de la 80 iniciaron obras este año, pero no alcanzarán la ejecución trazada en el Plan de Desarrollo para el final del mandato.



Entre las obras que heredó Quintero de la administración anterior —algunas desfinanciadas— y que se entregaron en el actual cuatrienio aparecen el Metroplús de la avenida Oriental, la ampliación de la calle 12 Sur, la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, el Teatro Carlos Vieco, la remodelación del Pueblito Paisa y el Metrocable Picacho.



La reconstrucción de la otrora Biblioteca España —que tuvo que ser cerrada en 2015 por serios problemas estructurales— avanza a toda marcha y se espera que las obras finalicen para antes de culminar el año.



Mientras que las labores de mantenimiento a establecimientos educativos, escenarios deportivos y centros de salud aún están en progreso y los resultados definitivos no se verán hasta el próximo año.



