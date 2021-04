¿Por qué Medellín es escenario preferido para grabar videos musicales?

‘Pa’ dentro’, de Juanes; ‘11 PM’, de Maluma; ‘Estamos melos’, de Bomby’; y ‘Ma’G’, de J Balvin tienen algo en común: todos sus videos musicales han sido grabados en Medellín, ciudad que ha venido creciendo en los últimos años como epicentro para realizar estas producciones audiovisuales.

La cifra no es precisa. Según la Comisión Fílmica de Medellín, la cual se encarga de gestionar y apoyar videos y películas que tengan como foco a la capital antioqueña, desde allí, en los últimos cinco años, han respaldado la producción de 30 videos musicales de diferentes géneros.



“Pero hay empresas que producen esa misma cifra en un año. Muchos videos se realizan en estudios o locaciones privadas y no requieren nuestros servicios, por lo tanto no tenemos registro directo de estas actividades”, afirmó Juan David Orozco, director de esta Comisión.



La amplia oferta de servicios técnicos, locaciones de toda naturaleza, talento artístico, un clima favorable y una luz especial hacen de la ciudad atractiva para las productoras y también para los mismos cantantes o grupos musicales.(Le puede interesar: Atención: Se extiende el toque de queda en Medellín y en Antioquia durante Pascua)

Y, aunque hay diferentes territorios, la mayoría de permisos para hacer grabaciones se han concentrado en los murales y escaleras eléctricas de la Comuna 13, el Puente de la 4 Sur, el Parque de las Luces, la Plaza Botero y el Parque Arví.



Este último lugar fue una de las locaciones del más reciente video musical rodado en Medellín, a principios de marzo.



Se trató de una producción para el rapero estadounidense Don Toliver y la colombo americana Kali Uchis, quien fue recientemente galardonada con un Grammy anglo en la categoría de mejor grabación dance.



El video, producido por Mambo Cine, estuvo dirigido por Nabil Elderkin (ha hecho videos para The Weeknd, Nicki Minaj y John Legend) y tuvo como director de fotografía a Galo Olivares, ganador en los premios Óscar por la película Roma.



“La producción estaba entre Bogotá y Medellín, y elegí a Medellín porque es una ciudad donde deberíamos estar porque las carreteras eran mucho más bonitas, la malla vial era mucho mejor, necesitábamos una cascada y encontramos una en Santa Elena; hay haciendas muy grandes, de mucho poderío y en Antioquia hay mansiones bien bonitas, también se quería un clima bien calidoso en donde la gente fuera más abierta y mucho más dada a esta parte folclórica latina”, contó Daniel Mcausland, productor general de Mambo Cine.



Las grabaciones con Don Toliver y Kali Uchis también pasaron por Manrique, un barrio popular ubicado en el nororiente de la ciudad, y contó, como lo dijo Mcausland, con el apoyo de los habitantes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Tránsito.(También puede leer: Fredy Guarín deberá pagar dos multas que suman casi 500 mil pesos)

El equipo técnico de Mambo Cine grabando en el corregimiento de Santa Elena de Medellín el video musical de Don Toliver y Kali Uchis. Foto: Mambo Cine

En Mambo Cine, por ejemplo, prefieren grabar en la ciudad hasta sus comerciales. “Es una ciudad hermosa que tiene muchos lugares donde puedes grabar, desde parques naturales hasta parques citadinos y la Comisión Fílmica le ha brindado un apoyo enorme a las producciones cinematográficas desde una carta de recomendación hasta poder cerrar una calle, poder grabar en un museo, en un parque”, detalló el productor.

Elección de cantantes

Los cantantes paisas han elegido la ciudad para hacer varios de sus videos, pero también lo ha sido para artistas de otras tierras. Así sucedió con Nicky Jam y el video de Perdón (2015) que hizo al lado de Enrique Iglesias.



La agrupación de música pop, Ventino, ya ha grabado dos videos musicales en la ciudad. El primero fue Si decides (publicado el 4 de mayo de 2018) que fue grabado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y que muestra varios escenarios de este lugar mientras las cinco cantantes van bailando y cambiando de looks; el segundo fue Andan diciendo, estrenado en mayo de 2019 que, aunque no muestra paisajes de la ciudad, recrea un bar fiestero, con ambiente cubano en medio de una canción alegre.



“Medellín tiene una de las productoras más talentosas y creativas que es 36 grados y las dos veces que hemos grabado allí ha sido con ellos y cuando nos mandan sus propuestas claramente tienen que ser en Medellín porque es una ciudad en donde se encuentran espacios completamente espectaculares”, comentó Makis, una de las cuatro vocalistas de Ventino.

De la misma manera opinó Camila, otra de las cantantes de este grupo: “es una ciudad que recibe muy bien a la gente, realmente siempre que vamos nos sentimos increíble, el proceso de grabación es súper bonito, nos sentimos cómodas, súper bien cuidadas, nos alimentan súper bien, comemos delicioso, pero definitivamente los espacios que ofrece Medellín y el talento humano que tiene es muy especial para grabar video clips”.



La cantante de música popular, Arelys Henao, también ha grabado varios de sus videos en la capital antioqueña. Ella dice que le gusta grabar los videos en Medellín porque le sirve para mostrar ante el mundo “mi tierra, mi departamento, del cual me siento muy orgullosa”. Entonces, agrega, le gusta presumir ante el mundo de estos paisajes, la belleza de los actores, modelos y de todo lo lindo que hay.

Casa de productores

En la ciudad cada vez hay más empresas productoras de videos musicales, películas y comerciales para televisión, una de ellas es 36 grados que ha venido ganando reconocimiento internacional y actualmente cuenta con cerca 1.000 videos que desde allí han dirigido y producido. Ahora cuentan con una sede en Miami.



"Son muchas anécdotas e historias, pero sobre todo agradecen el cariño con el que son recibidos. Hasta aquí han venido Luis Fonsi y Anitta, por nombrar dos. Pero, por ejemplo, Juanes, quien a pesar de que vive en Miami, llega aquí, a su tierra, y respira nuevamente ese aire familiar que necesita como un polo a tierra. Con todos hemos tenido una afinidad impecable, tanto así, que son los mismos artistas quienes se convierten en nuestros voceros y ese voz a voz, cada vez nos lleva a que más artistas confíen en el talento paisa”, comentó Harold Jiménez, director y productor audiovisual, CEO y Fundador de esta compañía.

Entre las producciones más recientes que ha hecho se encuentran Más de la una, de Piso 21 con Maluma, que muestra una nocturna Medellín en medio de bares, fiesta y canto; Y Medallo city, de Maluma en donde se destaca el reconocido edificio Coltejer.



(Le sugerimos leer: ‘Nuestra hija viajó y nos la arrebató una red de trata de personas')



¿Qué sigue?



Aunque el año pasado la producción de videos musicales se paró por la pandemia del covid-19, en este 2021 la producción se reactivó y se espera que no solo cantantes y grupos nacionales graben en la ciudad sino que también lo hagan internacionales de distintos géneros musicales.



La Comisión Fílmica de Medellín, que hace parte de la Alcaldía, anunció que en la actualidad realiza una gestión gratuita de permisos de rodaje en relación con los videos musicales, también se da acompañamiento, que busca que los productores realicen un solo trámite mediante una ventanilla única.



También ofrece un incentivo que retorna hasta el 10 por ciento de la inversión realizada para producciones cinematográficas y televisivas que, a partir de este año, incluirá videos musicales.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

