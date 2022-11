Lo que sería una noche de diversión junto con sus amigos, en plena celebración de Halloween en Medellín, se convirtió para Juan Gabriel Taborda, su familia y amigos en una pesadilla que, por ahora, no ha tenido final.



El joven de 18 años, que cursa el grado 11 y está a 18 días de su graduación en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, en La Floresta (occidente de la ciudad), permanece internado en una clínica del centro de Medellín, en estado crítico, tras un fuerte accidente que sufrió la noche del 31 de octubre.

Esa noche, en algunas de las principales vías del Valle de Aburrá, se registraron caravanas de motociclistas disfrazados o con máscaras que, por momentos, causaron dificultades en la movilidad.



Según el reporte oficial de la secretaría de Movilidad de Medellín, se registraron 119 lesionados por incidentes de tránsito y la Policía Metropolitana capturó a 48 personas en operativos que se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad.



Uno de los lugares que reunió mayor número de personas fue la avenida Las Palmas. A eso de las 11 de la noche, miles de motociclistas llegaron hasta el segundo mirador para ver los 'piques' que se volvieron recurrentes en la zona. Fue allí, precisamente, que ocurrió el accidente de Juan Gabriel.

'No sabíamos que era él'

Este es Juan Gabriel en la noche de Halloween. Foto: Cortesía

El joven salió con otros cinco amigos del colegio para la caravana de motociclistas. A eso de las 10 de la noche, se encontraron con el desfile en la estación de gasolina Primax de Industriales, avanzaron por la autopista hasta la calle 10 de El Poblado y ahí empezaron a subir hasta llegar a la avenida Las Palmas.



Cristian Santamaría, uno de los amigos de Juan Gabriel, le relató a EL TIEMPO los detalles que vivieron esa noche en el segundo mirador y lo que ocurrió después del accidente.



"En un momento nos habíamos bajado de las motos y estábamos en el anden, mirando los piques. Juan Gabriel cruzó la calle y se quedó entre las dos calzadas. Yo vi cuando él pasó, pero yo estaba distraído, estaba viendo motos y con los otros amigos hablábamos entre nosotros. No vimos donde quedó parado", contó el joven, también de 18 años.



Eran las 11:45 de la noche y Las Palmas, tanto de subida, como de bajada, eran un caos. En videos compartidos por los amigos de Juan Gabriel a este diario se ven los momentos previos al accidente.



En uno de ellos, se observa cómo una mujer, que conducía una Kawasaki z1000 —moto de alto cilindraje— arrancó en el vehículo, por la calzada que desciende, y aceleró. Avanzó unos 100 metros y, al parecer, perdió el control y atropelló a dos personas que se encontraban en el separador de la vía. Uno de ellos era Juan Gabriel.



"Él salió disparado y cayó en techo de un automóvil, creo que era un BMW. La gente lo empujó hasta que cayera y se lo llevaron en un carro", recuerda Cristian.

La búsqueda por clínicas y hospitales

A los seis minutos del accidente, tres hombres rodaron la moto hasta una camioneta y se la llevaron. A la mujer, según cuenta Cristian la atendieron en una ambulancia que llegó al sector y a la otra persona herida también se la llevaron en un particular a un centro hospitalario.



"En el momento del accidente, nosotros no sabíamos que era nuestro compañero. Nosotros nos vinimos a dar cuenta que era él como a los 20 minutos, cuando lo comenzamos a llamar y una mujer nos contesto. Dijo que se había accidentado y que tenía un hueso afuera", señala el joven.

Ya estábamos comenzando a descartar que estuviera Medellín, si no por los los lados de Itagüí. Pero lo encontramos a las 5 de la mañana en el clínica Soma FACEBOOK

Ahí cayeron en cuenta que Juan Gabriel fue la persona del accidente y comenzaron a buscarlo por todo Medellín. "Nos dividimos, unos iban a una clínica, otros a otra. Fuimos a todas: a El Rosario, al Hospital General, al Pablo Tobón", detalla.



Al final, solo quedaron tres amigos de los que salieron esa noche, el papá de Cristian y un primo de del papá. "Ya estábamos comenzando a descartar que estuviera Medellín, si no por los los lados de Itagüí. Pero lo encontramos a las 5 de la mañana en el clínica Soma".



Cuando llegaron a ese centro hospitalario del centro de la ciudad se dieron cuenta que había ingresado una persona con una fractura en el pie, por eso, pensaron que era probable que se tratara de Juan Gabriel. "Un compañero entró a reconocerlo y sí era él".

Esperan que pase a la universidad

El joven permanece en estado crítico, pero estable. Tiene múltiples fracturas, el cerebro inflamado, se desfiguró un oreja y una laceración en el bazo. Sus familiares y amigos están necesitando donante A+ para él en la clínica Soma.



"La familia de Gabriel es de bajos recursos, está desesperada y no saben qué hacer. Ellos quieren que haya un responsable que responda por el hecho y que dé la cara", afirma Cristian, quien conoce a su amigo desde hace dos años.



Su amigo dice que de la mujer que causó el accidente solo tienen identificado su nombre, el lugar en el que trabaja y la placa de la moto.



"A él lo están atendiendo con el Soat de la moto, de la Z1000. Estamos esperando para que lo puedan atender por una póliza que tenemos los estudiantes en el colegio. Si no estoy mal, creo que él no tiene sisbén".

Sus amigos aseguran que él es la alegría el salón y muy animado. Se presentó a traducción a la Universidad de Antioquia y esperan que pase porque "de verdad es muy inteligente". Además, lo describen como "un pelado camellador, juicioso, sin vicios. Es una excelente persona".



EL TIEMPO estableció que a la motocicleta le figura un comparendo por "Conducir un vehículo sin placas, no portarlas en el extremo delantero o trasero, portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación". Y la fecha de imposición fue el pasado martes, 1 de noviembre.



Las autoridades de Medellín reportaron113 comparendos en la noche de Halloween y se inmovilizaron 78 motos y 3 carros. Además, ese día también se registró otro policía arrollado por una motocicleta.



