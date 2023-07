A través de su cuenta de Twitter, María Paula denunció un el caso de violencia sexual que vivió cuando hacia un recorrido en un taxi que tomó en el Centro Comercial Aventura en Medellín para que la llevara a su casa.

Lo que iban a ser 20 minutos con el tráfico normal de los sábados, resultaron siendo una pesadilla para la joven.



"Cuando estaba en el recorrido empecé a notar que estaba haciendo movimientos extraños pero no presté mucha atención", escribió.



Y agregó: "casi llegando a mi casa estos movimientos empezaron a ser más fuertes y notorios y fue cuando me di cuenta que se estaba masturbando. Se nota que es algo que hace frecuente porque además del retrovisor, tiene dos espejos que apuntan hacia la parte de atrás del pasajero", denuncio la joven en su cuenta de red social donde adjuntó el video.

Una joven denuncia que este taxista se estaba masturbando mientras la llevaba a su casa. Detalles del caso: https://t.co/fiV59XCMSN pic.twitter.com/fOAA0V5yA4 — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) July 23, 2023

La mujer les hizo un llamado a las autoridades para que tomen la denuncia y eviten este tipo de hechos.



"La verdad quedé en shock y no sabía qué hacer porque me dio miedo que me pudiera hacer algo. Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salirme del taxi antes de llegar a mi destino. Ya estoy haciendo el proceso para denunciarlo con la policía", cuenta.



MEDELLÍN

