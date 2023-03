Lorena sintió que algo no estaba bien en su cuerpo una vez se bajó del carro que la llevó hasta su casa en la madrugada de este sábado,18 de marzo. Había salido de su trabajo en un bar de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, a las 4:30 de la mañana y allí la recogió un conductor de Indrive con el que había pactado el servicio una semana atrás.



Tras 15 minutos de viaje y una breve conversación con el conductor, la joven perdió el conocimiento y solo despertó hasta las 7 de la mañana cuando el hombre le dijo que ya habían llegado hasta su casa en Robledo, al noroccidente de Medellín. Un trayecto que en la madrugada no tardaría más de media hora.

"Solo recuerdo que cuando él me despertó estaba muy nervioso y me acosaba para que me bajara del carro rápido porque tenía cosas que hacer. En el lapso que pasó desde que me monté y hasta que llegué a mi casa fueron dos horas", relató Lorena a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de una amiga que se encargó de hacer la primera denuncia una vez conoció los hechos.



Y agregó: "Antes de bajarme le dije que me sentía como si hubiera sostenido una relación sexual, a lo que él no respondió y solo dijo que me tenía que ir". Cuando la mujer entró a su casa, se acostó a dormir por el mareo que sentía, pero antes le advirtió a su amiga lo que había vivido.

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ella la fue a buscar a su habitación pasadas las 10 de la mañana, pero al despertar Lorena seguía con la sensación extraña. "No tenía claro nada, estaba ida. Era algo que sentía en mis partes íntimas. Le dije que me siento muy mojada. Ella me sugiriere ir al hospital", comentó la mujer.



En el centro de salud le confirmaron lo que más temía: fue víctima de abuso sexual. En medio de la confusión por lo que había pasado, buscó en el historia de la aplicación la foto del presunto responsable de los hechos.



Incialmente, identificó a la persona incorrecta, un hombre que incluso se presentó ante la Fiscalía para aclarar lo sucedido.



Después de revisar con tranquilidad en la plataforma, porque el viaje no fue registrado por allí, encontró al presunto agresor que se identifica con el nombre de Ancízar y sería el conductor del vehículo con placa JQQ768. Lorena y su amiga esperan que se haga justicia con su caso que ya está en manos de las autoridades.



Recuerde que a través de la Línea 123 Agencia Mujer puede denunciar cualquier tipo de violencia basada en género que ocurra en Medellín. Asimismo, allí recibirá orientación y acompañamiento para denunciar a los agresores.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com