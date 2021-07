Denuncian que autoridades fueron negligentes en caso de abuso de niños

Familiares de los niños que habrían sido abusados en un jardín infantil de Buen Comienzo en la capital antioqueña denunciaron que en todo este proceso, que se hizo público este miércoles, ha habido negligencia de varias de las autoridades involucradas.



Y es que pese a que el primer caso de abuso sexual fue reportado por la madre del niño el pasado 19 de junio, apenas este miércoles 30 de junio fue anunciado el cierre del jardín infantil por parte de la Alcaldía de Medellín.

Ahora y luego de confirmado el segundo caso el pasado 28 de junio, podrían haber hasta 14 probables víctimas más, y según las mismas madres, acudieron este mismo miércoles al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, pero a sus hijos no se les realizó el examen médico legal para determinar si también fueron abusados, presuntamente, por parte de un auxiliar de nutrición que era contratista de la empresa Coomulsap, operadora de este jardín de la comuna 2 de la ciudad.



Pese a su cargo, los familiares denunciaron que presuntamente el hombre acompañaba a los niños y niñas al baño, donde aprovechaba para cometer los abusos. También era quien los recibía a la entrada del centro, según contaron varios padres presentes en una reunión que se llevó a cabo la noche de este miércoles en la Junta de Acción Comunal del sector donde está el jardín.



EL TIEMPO dialogó con los padres de ambos niños y estos coincidieron en que desde el primer momento, las mismas docentes de la institución buscaron manejar la información de manera discreta.

“El niño nos dijo que le contó a la profe, pero ella no le prestó atención. Dijo que en el centro infantil el rol del hombre era ayudar a la profe. Cuando estábamos con la trabajadora social del hospital Concejo de Medellín, donde lo llevé para que lo evaluaran, dijo que (el abuso) había sido una, dos, tres, muchas veces...”, manifestó la madre, de la que no se puede dar su identidad para proteger los derechos de los niños.



Tras estar cinco días hospitalizado, la madre contó que aunque desde el centro médico dieron aviso al Icbf y a la Policía de Infancia y Adolescencia, esta no acudió en el momento.



En ello coincidió el padre del segundo niño, que contó que este 29 de junio en el mismo jardín infantil hubo una reunión a la que no fueron citados, pese a tener el examen médico legal que confirmaba el abuso de su hijo de 4 años de edad.



En su momento, les indicaron que la reunión era para un grupo diferente, lo que despertó sospechas entre las otras madres, debido a que se confirmaron dos casos de niños en grupos diferentes, teniendo en cuenta que el jardín atiende a 72 niños, de los cuales 50 estaban en modalidad presencial y 25 en modalidad virtual.

“El problema no es con la institución, es con el silencio de las profesoras, porque la primera mamá reportó el caso a la profesora el sábado 19, hace ya casi tres semanas, y la profesora le informó al caballero, que el lunes no apareció en la institución a trabajar, argumentando que había recibido amenazas”, contó el progenitor.



En un comunicado, la Alcaldía de la ciudad indicó que al conocer los hechos denunciados, el equipo psicosocial de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y de la entidad contratista, se desplazó a la zona para escuchar a las familias y brindar acompañamiento psicológico, aunque los familiares rechazan que se haya hecho casi tres semanas después.



“La sorpresa de nosotros es que la representante de la Alcaldía y del Buen Comienzo no sabían del segundo caso, no fueron informadas. No conocían cómo se le salió de las manos, allí también llegó la policía”, señaló el padre del niño del segundo caso confirmado.



Aunque este programa oficial de la Alcaldía es operado por contratistas, la madre del pequeño de 3 años, que reveló el presunto abuso durante un juego con su abuela y bisabuela, contó que hasta ahora no han recibido las respuestas a las que tienen derecho.



“Fui a Coomulsap, en San Antonio de Prado, que es la que se encarga de coordinar este Buen Comienzo. Uno busca siempre un apoyo, que hagan algo, que actúen, pero cuando fui me sentí regañada, no me quisieron dar el nombre de los funcionarios para hacer la denuncia en la Fiscalía y me dijeron que no podía grabar. Yo mostré la historia clínica y el abogado de allá me dijo que eso no era una prueba”, narró la mujer.

Cambios en el comportamiento

Una de las cosas que más lamenta el progenitor del niño de 4 años es no haber identificado que la pérdida del habla y otros cambios de comportamiento que experimentaba su hijo desde hace más de un año, se debían a un abuso.



Desde el mismo jardín infantil, donde llevaba dos años y medio, citaron a la madre a una reunión con la docente y la psicológa, para buscar identificar si el menor de edad sufría de violencia intrafamiliar o estaba padeciendo autismo. Incluso, fue remitido al fonoaudiólogo, pero la cita sería para el mes de octubre, mientras que seguía padeciendo retrocesos en su comportamiento y pesadillas recurrentes.



“El niño cantaba mucho conmigo, le encantaba, era un niño normal. De un momento a otro cambia de temperamento, él se explota y grita y se torna agresivo. Lo estábamos asociando dizque a autismo, porque eso nos dijeron. Estaba jugando y de un momento a otro se tapaba los oídos y gritaba no. Pensábamos que era un problema neurológico”, contó el papá.



Pese a que la primera madre en alzar la voz fue tratada de mentirosa e incluso, acusada por la comunidad de querer desprestigiar al centro infantil, considerado en la zona como uno de los mejores, esto le sirvió a esta familia para indagar en el niño.

“En horas de la tarde del lunes le confirmaron a mi esposa que el niño había sido accedido y ya se destrozó todo. Hablamos con la mamá, la primera afectada, porque las otras y la profesora del jardín decían que esto eran rumores, a pesar de que había pruebas”, contó el hombre.



Por su parte, la progenitora del niño del primer caso público señaló que ahora lo importante es que las demás madres identifiquen en sus hijos los cambios de comportamiento, que podrían indicar que también son víctimas. Uno de los primeros signos fue que iniciando el mes de junio, el pequeño de 3 años ya no quería asistir al centro infantil, cuando antes se estisiasmaba.



“Él se le pegaba a las piernas a la abuelita, no quería entrar al centro infantil o entraba y se escondía debajo de las mesas. En las noches durmiendo conmigo se exaltaba y se me montaba en el pecho. Me pedía que lo abrazara y decía que veía un mounstruo, pero pensé que estaba viendo muchos muñecos de eso. Nunca le había tenido miedo a la oscuridad y ahora le tiene pavor, lo más probable es que a raíz de la situación que vivió, además del cambio de apetito”, contó la madre, que pidió justicia en estos casos, ya denunciados en la Fiscalía.



Por lo pronto, el ICBF informó que un equipo de profesionales de la entidad y Buen Comienzo de Medellín atienden la situación de los otros 14 niños y niñas que presuntamente fueron víctimas de abuso sexual y que los hechos son materia de investigación.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

@Melissalvarez3