Jardín Botánico de Medellín lanzó SOS para evitar la quiebra

Un SOS lanzó el Jardín Botánico de Medellín para evitar la quiebra, esto debido a que la pandemia del covid-19 los ha venido golpeado fuertemente por la cancelación de eventos masivos y la falta de contratos que tradicionalmente suscribe con la Alcaldía.



“Estuvimos cerrados tres meses y posteriormente se cancelaron todos los eventos grandes ciudad que alojamos en el Jardín Botánico y los que se realizaron, por la situación de salud, se hicieron de manera reducida, y a eso se le suma los matrimonios que se cancelaron y también en una reducción significativa en los contratos que veníamos teniendo con la Alcaldía de Medellín”, detalló Claudia García Orjuela, directora ejecutiva de esta entidad.



Actualmente esta fundación sin ánimo de lucro y que es de carácter privado, aunque tiene entrada libre al público, tuvo un déficit acumulado de 2.600 millones en 2020 y proyecta para este año un déficit de 5.500 millones de pesos.



A la situación se le suma los despidos, pues mientras que en diciembre de 2020 había 540 empleados, en estos momentos hay alrededor de 230, cuando, en sus mejores épocas, la entidad llegaba a 700 trabajadores gracias a diversos contratos públicos y privados.



“Hemos hecho bastantes sacrificios. Le quiero decir que las primeras personas que nos rodearon a son los empleados con quienes estoy infinitamente agradecida. Hicieron una rebaja voluntaria de sus salarios e incluso nos tocó ponerle límites a la donación de salarios que hicieron a la fundación porque llegaban con gran generosidad a aportar parte de su salario y era fundamental para nosotros que no hubiera detrimento de la calidad de vida de los empleados”, explicó García.



La entrada a este lugar, ubicado en el norte de la ciudad, es grauita. Foto: Jaiver Nieto

La situación es preocupante y va más allá, según el concejal Daniel Duque, quien denunció que la administración municipal está trasladando los contratos que hacía con el Jardín Botánico para Metroparques.



“Le quieren quitar toda la contratación para entregársela a dedo a Metroparques que de la noche a la mañana se convirtió en el principal contratista de la administración a través de contratos administrativos, quien sabe con qué intereses a costa de destruir instituciones de años y de trayectoria como el Jardín Botánico”, dijo el concejal.

¿Soluciones?

Frente a esta situación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió y dijo que se apoyará a la entidad.



“Yo he pedido que hagamos el mayor esfuerzo posible desde la Alcaldía para que le sigamos dando contratos al Jardín Botánico para que pueda sostenerse. Ha sido un tiempo difícil, la pandemia ha dificultado muchos temas, algunas cosas que se venían contratando de una manera toca apretar un poco. De pronto no vamos a poder llegar a los 7 mil millones pero vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que ese monto sea grande”, dijo Quintero Calle.



El mandatario dijo que ya hay conversaciones y aseguró que “en esta administración no vamos a dejar cerrar ninguna entidad”, refiriéndose al Parque Arví, a Metrosalud y Plaza Mayor que también han venido teniendo dificultades económicas.



Por ahora, la fundación busca acercamientos con la Alcaldía para lograr contratos que los saque de los apuros económicos. Mientras eso llega, se está haciendo un llamado para que la ciudadanía y las empresas públicas y privadas contraten al Jardín Botánico para diferentes servicios.



“Son muchas cosas las que podemos hacer como el mantenimiento de jardines, levantamiento de línea base de inventarios de flora (qué tipo de vegetación hay en un espacio determinado) y matricularse en los cursos como de orquídeas y de jardinería básica, comer en los restaurantes, visitarnos o hacer reuniones y asambleas en las instalaciones”, concluyó la directora.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1