Por poner publicidad asegurando que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero congelará las tarifas de servicios públicos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración distrital de Medellín.



De acuerdo con el organismo de control, se investiga un presunto detrimento patrimonial en esta campaña publicitaria del alcalde Quintero.



(Lea también: Los funcionarios que salen de la alcaldía de Quintero para hacer campaña a su candidato)

El Ministerio Público indicó que está verificando si funcionarios de la alcaldía desarrollaron una estrategia de comunicaciones por aproximadamente $73 millones sobre dicho tema, ya que, al parecer, "el mensaje no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial".



Según el ente de control, se habrían instalado 250 pasacalles entre el 25 de febrero y el 10 de marzo del presente año con la frase: “Es un hecho: el alcalde Daniel Quintero congelará la tarifa de servicios públicos”, por lo que la entidad verifica la utilización de los recursos para la realización de la campaña.



"De esta manera, la Procuraduría corrobora los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria", informó la Procuraduría en un comunicado.



(Lo invitamos a leer: Las megaobras para Antioquia que están en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro)

Lo que dijo en su momento Quintero

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero, alcalde de Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

A finales de febrero, Daniel Quintero informó que le envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que solicitó congelar las tarifas de los servicios públicos a cargo de EPM.



"En el momento en que el presidente lo autorice, en ese momento quedaría congelada", explicó Quintero. Y agregó: "Esto es un respiro para los ciudadanos. La gente está cansada de ver cómo todo se pone más caro, no solo por la inflación, sino por las normas de la Creg y la CRA".



Asimismo, el alcalde manifestó en su momento que su objetivo es "contribuir a los altos precios y cumplir una promesa de campaña que no habíamos podido cumplir porque la definición de los precios de los servicios públicos no la hace EPM ni el alcalde, sino la Creg y la CRA".



Sin embargo, a la fecha esta propuesta no se ha materializado y la tarifa de servicios públicos no solo no se ha congelado, sino que sigue incrementando de precios según las quejas ciudadanas.



(Lo invitamos a leer: Más de 1.000 policías custodiarán las calles de Medellín durante el Día de la Madre)



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín