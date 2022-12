La ley es para todos. Esto fue lo que comentaron algunos ciudadanos de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, al conocer un particular suceso que se presentó en su municipio el pasado lunes, 19 de diciembre.



(Lo invitamos a leer: Alcalde Quintero rechaza acto de racismo en un centro comercial de El Poblado)



Una moto de la secretaría de Movilidad de Medellín, con placa CPJ79, fue estacionada en una zona prohibida de una céntrica calle del municipio en horas de la tarde.

Ciudadanos que transitaban por el sector alertaron de la situación a las autoridades y personal de la secretaría de Tránsito de Itagüí acudió la sitio para inmovilizar el vehículo. Con una grúa, se llevaron la moto del lugar.



(Además: Capturan a presuntos responsables de homicidio en comuna de Medellín)



EL TIEMPO consultó con las secretarías de Movilidad de los dos municipios sobre los hechos ocurridos. En el caso de Medellín dijeron que están investigando lo que sucedió y que, en cuanto haya resultados, los darán a conocer. En Itagüí, en cambio, no hubo respuesta.



En bases de datos oficiales a las que accedió este diario no se registran multas o comparendos para este número de placa.



El Código Nacional de Tránsito establece, en su artículo 127, que la autoridades de tránsito podrá llevarse un vehículo con una grúa en caso de que este se encuentre mal estacionado y no haya presencia del dueño o su responsable.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Además, se efectuará el respectivo comparendo que corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, 500.000 pesos. Por la inmovilización de la moto también se tendrán que pagar los costos de la grúa y el ingreso a los patios.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com