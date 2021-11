Colegios de Medellín, con graves problemas de infraestructura

Pasan los años y la problemática de los daños en la infraestructura educativa no pasan. Ahora, en un nuevo diagnóstico de la Secretaría de Educación de Medellín, se determinó que hay 23 sedes que requieren atención inmediata, 41 están riesgo alto estructural, 144 en moderado y 200 que requieren mantenimientos preventivos y generales.



Las más preocupantes son las 23 sedes que en este mes de noviembre comenzarán a ser intervenidas.



“Es un contrato que pudimos desarrollar a través de la EDU y que hace parte del conglomerado y con ella estamos haciendo estas intervenciones que las hemos denominado de obras menores y que requieren intervención inmediata”, explicó la secretaria de educación municipal, Alexandra Agudelo.



Se trata de cuatro sedes ubicadas en la comuna 1 (Popular), una en la comuna 2 (Santa Cruz), dos en la comuna 3 (Manrique), dos en la comuna 4 (Aranjuez), tres en la comuna 5 (Castilla), dos en la comuna 6 (Doce de Octubre), tres en la comuna 8 (Villa Hermosa), uno en la 9 (Buenos Aires), uno en la 11 (Laureles-estadio), tres en la 12 (La América) y uno más en la 13 (San Javier).



La Institución Educativa Diego Echavarría Misas, ubicada en el barrio Florencia (comuna 6) es una de las que requiere intervención inmediata. Allí sus 2.450 alumnos ven como cada vez más sus dos placas polideportivas se van deteriorando con el tiempo y están desniveladas.



Su rector, César Augusto Ceballos, cuenta que incluso varios de sus estudiantes se han fracturado por los baches que a simple vista tienen las canchas.



“El colegio necesita una repotenciación porque esta es una zona de asentamientos permanentes de tierra por aguas subterráneas que vienen de la montaña”, detalló el rector.



En ambas sedes hay fisuras en paredes y pisos, techos con comején, producto del paso de los años y de las adecuaciones que requieren los salones porque la institución tiene un poco más de 50 años.



“Nosotros desde 2029 pasamos una solicitud a la administración anterior pidiendo una priorización de recursos, la administración anterior no lo hizo. Se necesitan 130 millones para poder hacer la placa polideportiva”, reclamó el rector.



Los hundimientos preocupan al colegio Diego Echavarría Misas del barrio Florencia. Foto: Esneyder Gutiérrez

Un poco más al centro occidente, cerca de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, está la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, otra de las 23 sedes que requieren esa intervención urgente.



“El colegio se iba cayendo a pedazos, el revoque, las instalaciones y llegó un momento en que se volvió muy crítico porque caían los pedazos de revoque en los espacios donde estábamos con estudiantes”, reclamó el docente Germán Espinal Saldarriaga, en una sesión del Concejo de la ciudad que discutía este tema.



“Para mí es preocupante que se esté manifestando en el papel que hay una intervención que se tiene priorizado pero que en la realidad no se visualice”, agregó el docente.



La secretaria de educación respondió que se avanza en dichas intervenciones porque en algunas sedes, incluso, se ha visto afectado el servicio educativo.



“No se ha cerrado ninguna institución educativa. Ha afectado algunos espacios, es decir hemos tenido que cerrar algunos salones, algunas canchas, tenemos que ir inhabilitando poco a poco algunos de esos espacios”, dijo Agudelo.



La solución no será definitiva porque los recursos que se requieren son millonarios pues tan solo en este 2021, la Secretaría de Educación municipal invierte 25 mil millones de pesos, con recursos propios, del Presupuesto Participativo y el Gobierno Nacional.



Hace más de un año le presentábamos a la ciudad el “Kit del Fracaso”, hoy tocamos nuevamente el tema en el @ConcejoMedellin exigiendo que intervengamos URGENTEMENTE la infraestructura de nuestros Colegios. Para tener la Medellín del futuro, necesitamos Colegios del futuro. pic.twitter.com/2JDJAfZcZk — Albert Corredor (@AlbertCorredor) October 22, 2021

Sin embargo, para algunos concejales como Nataly Vélez esa inversión es insuficiente: “La infraestructura educativa está en peores condiciones. Desafortunadamente la inversión por parte de la administración municipal es cada vez es menor, esto en detrimento del proceso formativo, del proceso educativo, del aprendizaje den nuestros niños y niñas”.



Agregó que el 2020 era el año en que se debió aprovechar la ausencia del personal administrativo, docentes y estudiantes para avanzar en materia de infraestructura y, por el contrario, por la misma ausencia de personal en el mantenimiento de las instalaciones, hoy muchas presentan serios problemas de deterioro.



A esta situación se le suma que la millonaria inversión anunciada con bombos y platillos para 13 colegios de Medellín no avanza y al parecer se quedó en el olvido. En enero de 2018, el Ministerio de Educación Nacional anunció cuatro colegios nuevos, ocho en reconstrucción y una ampliación por medio de una Asociación Público Privada (APP) social en la que la capital antioqueña aportaría el 30 por ciento.



La secretaria de educación confirmó que el proyecto está detenido, sin respuesta del Gobierno Nacional. Incluso, dijo, en el mes de septiembre se envió una carta a la Ministra de Educación diciéndole que Medellín hoy no tenía la capacidad tampoco de continuar con el proyecto dada la no respuesta.



“Preferimos, al igual que Barranquilla, que también estaba en este proyecto y renunció al mismo, apropiar esas vigencias futuras que ya tenemos para infraestructura educativa y tenerlas en nuestro presupuesto disponible cada año para poder hacer esta intervención que necesitan los colegios de Medellín”.



Mientras llega esa aprobación para destinar esos recursos, desde la Secretaría de Educación se avanza en la intervención este año de los 23 colegios y de los 41 que están en riesgo alto. La secretaria espera que en 2022 sigan las demás intervenciones.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITER: @davidcalle1

