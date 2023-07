En las ciudades es común que sucedan actos que en ocasiones superan a la ficción. En un triste incidente que ha conmovido a la ciudad de Medellín, una escena de maltrato animal ha causado indignación entre los ciudadanos.

Este fue el caso de la denuncia en Twitter que se ha hecho viral por un acto atroz contra un perro en el que se muestra cómo varias personas intentan auxiliarlo después de haber sido rescatado de su encierro en un carro.



De acuerdo con el video compartido en las redes sociales, la mascota habría quedado dentro del vehículo con las ventas cerradas, que le impedían el paso de oxígeno para respirar.

(Siga leyendo: Por primera vez animales serían incluidos en la política nacional de gestión del riesgo).

"Rechazo total, merece ser sancionado. Acaban de sacar a este perrito que lo dejaron encerrado toda la mañana en un carro, se estaba ahogando", dice la acusación.



En la grabación se puede ver cómo tres personas intentan que el perro reaccione. Se ve cómo le echan agua con un botellón para ayudarlo a regular su temperatura. Sin embargo, el animal no puede ni levantarse.



También parece haber perdido el control de sus esfínteres y se le ve cómo a su costado ha defecado por la aparente falta de signos vitales.

Rechazo total..merece ser sancionado



Acaban de sacar este perrito que lo dejaron encerrado toda la mañana en un carro por el transito de medellin se estaba ahogando ....@PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/XljAAO3y1N — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 27, 2023

(Le puede interesar: La mujer que fue habitante de calle y ahora se dedica a proteger animales en Medellín).

A pesar de sus esfuerzos, en la red social no está registrado si el perro respondió a los estímulos o si falleció por el maltrato, así mismo, se desconoce al dueño y su paradero.



El rechazo al acto ha sido contundente y los internautas no han dudado en comentar el hecho: "miserables como pueden ser así con los animalitos", "el dueño del perro es un criminal, la gente que socorrió al perro merece el cielo", "no saben cuidarse ni ellos mismos y se ocupan de perros y hasta de hijos".

