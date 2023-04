Almacenado en un furgón que transitaba por la avenida Regional de Medellín, justo en frente de la Plaza Minorista, la Policía Nacional encontró en las últimas horas 300 kilogramos de pescado no apto para el consumo humano.



(Lo invitamos a leer: Así cayeron los presuntos asesinos del gringo citado por Tinder en Medellín)



Al inspeccionar el producto, que se trataba de bagre, las autoridades se pudieron percatar que el cargamento no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para su comercialización.

La talla mínima para la venta de bagre según la legislación vigente es de 80 centímetros, sin embargo, entre el cargamento que se halló en el furgón había pescados de tan solo 10, 20 y 25 centímetros de largo.



"La talla mínima es un instrumento del manejo eficaz para la sostenibilidad de los recursos pesqueros", explicó la teniente Natalia Velásquez, jefe de guías caninos de la Meval.



(Le puede interesar: Estos son los videos porno que más han causado indignación en Antioquia)



La Policía informó que el pescado estaba evaluado en 5 millones de pesos y fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Facebook Twitter Linkedin

Tenga cuidado en los lugares donde compra el pescado. Foto: Sergio Acero/ EL TIEMPO

Recomendaciones para comer pescado

La alcaldía de Medellín entregó una serie de recomendaciones para el consumo seguro de pescado durante la Semana Santa. Algunas de las precauciones de bioseguridad son: que el pescado se encuentre dentro del hielo y que los lugares donde lo venden o preparan cuenten con equipos limpios y sin óxido.



Milena Lopera, secretaria de Salud de Medellín, señaló que al momento de comprar y consumir pescado es importante "verificar que estén en buen estado, que las escamas no estén verdes, que no haya mal olor, que tengan etiquetado donde diga la fecha de vencimiento y verificar la cadena de frío de esos alimentos".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Esa cadena de frío se debe conservar al llegar a los hogares en refrigeradores con temperaturas entre 0°C y 4°C, o en congeladores con mínimo -18°C. Además, es recomendable no mezclarlo con otras proteínas como la carne o el pollo.



"Si al ingerir este alimento se presenta dolor de cabeza o abdominal, vómito, diarrea, náuseas, adormecimiento en el cuerpo o brote en la piel (con o sin rasquiña) es necesario consultar con la EPS, con la línea de Gestión del Riesgo de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (3006777257) o en el 123, opción Salud, y no automedicarse", señalaron desde la secretaría de Salud.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com