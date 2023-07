En menos de una semana se registraron dos casos de vehículos que cayeron desde los parqueaderos de edificaciones en el Valle de Aburrá. El primer hecho se presentó en la noche del lunes, 26 de junio, cuando un automóvil terminó en la piscina de la Urbanización Portón del Campestre en El Poblado. Su conductor, identificado como Jaime Gaviria, de 82 años, falleció dos días después en una clínica de Medellín.



El segundo caso tuvo lugar en la Urbanización Tierra Grata El Esmeraldal de Envigado en la noche del viernes, 30 de junio. Aunque el vehículo cayó más de 15 metros, la conductora salió ilesa y fue por sus propios medios a un centro hospitalario. Los dos hechos pusieron en evidencia una situación que se volvió recurrente en la ciudad.

EL TIEMPO documentó —según registros de prensa y autoridades— al menos 14 accidentes de vehículos en edificios del Valle de Aburrá en los últimos 17 años, es decir, desde el 2007 a la fecha, que han dejado 6 personas muertas y 5 heridas.



Algunos de los casos que encontró este diario están relacionados con carros particulares que chocaron contra los muros de las edificaciones, pero no alcanzaron a caer al vació, aunque quedaron literalmente colgados en el aire. Esta situación se presentó en 5 de los casos encontrados, mientras que en los otros 9, los vehículos cayeron varios metros antes de estrellarse contra el suelo.

Uno de los accidentes que ocurrió en la última semana tuvo lugar en una unidad residencial del sector de La Frontera. Foto: Denuncias Antioquia

La base de datos construida para este ejercicio da cuenta de que en Medellín se presentaron la mayoría de los casos (8), seguido de Envigado (4) y Caldas y Sabaneta, con incidente cada uno.



En la capital de Antioquia, por ejemplo, la comuna de El Poblado es donde más situaciones se registran (5) y en Envigado una urbanización tiene dos casos que incluso ocurrieron en el mismo año. Lo que llama la atención es que en ninguna de las dos ocasiones los vehículos cayeron completamente.



A continuación, puede consultar el mapa en el que se georreferenciaron los accidentes en los cuatro municipios de Valle de Aburrá. Allí puede encontrar la fecha en que ocurrió el suceso, el edifico, el número de víctimas fatales o lesionados, y otros datos adicionales. Los que tienen ícono de color amarillo es porque no alcanzaron a caer, mientras que los rojos sí.

Los casos más graves

Uno de los casos más graves que se ha registrado en Medellín por cuenta de vehículos que cayeron varios metros desde edificios se presentó en el barrio Los Colores, del occidente de la ciudad, en la madrugada del 11 de agosto de 2019.



Ese día, una mujer y su hija fallecieron tras caer 4 pisos a bordo de un Sandero Stepway en la urbanización Oasis de Colores. Otra menor de edad, que también iba con ellas, resultó herida. Lo que señalaron en su momento los testigos del hecho fue que, al parecer, la conductora perdió el control del carro cuando descendía de los pisos superiores para salir de la unidad.



Una semana más tarde, el 19 de agosto, un hombre de 63 años falleció en la urbanización Sabana Alta de Sabaneta, luego de perder el control del vehículo y caer cuatro pisos a un lote vecino de la edificación. El sujeto fue rescatado con vida, pero falleció minutos más tarde por un paro cardiorrespiratorio.



En enero de 2021, una mujer de 28 años que se estrelló contra el muro de la fachada de la Clínica El Rosario, en el sector de Villa Hermosa de Medellín, falleció instantáneamente tras caer 20 metros en el aire al interior de su vehículo.

Y en marzo de ese mismo año, un BMW cayó de un edificio con tres personas a bordo en el exclusivo sector de Castropol en El Poblado. El hecho dejó un hombre muerto y dos personas heridas.



Este es uno de los casos más recordados porque al interior del vehículo de alta gama se encontraron armas de fuego y en el apartamento donde se encontraban los hombres accidentados las autoridades encontraron una alta suma de dinero.



Según contó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la caída del vehículo y los posteriores hallazgos permitieron rastrear a dos presuntos delincuentes conocidos como alias Toyota y alias Beto que fueron capturados en Cartagena.

También en 2021 se presentó otro caso que, si bien no dejó víctimas fatales, estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Un vehículo cayó sobre otro a las afueras de un edificio aledaño al centro comercial Oviedo, en la comuna El Poblado.



Lo que llamó la atención del caso es que segundos antes de la caída, el conductor del carro que estaba estacionado sobre la calle salió del vehículo para revisar la parte posterior. Esta decisión lo salvó de resultar aplastado.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedaron los vehículos involucrados en el incidente en inmediaciones del centro comercial Oviedo en 2021. Foto: Cortesía Dagrd

¿Por qué suceden estos caso?

En reiteradas ocasiones, expertos han explicado las razones por las cuales este tipo de sucesos son recurrente en el Valle de Aburrá. Una de ellas es que, por lo general, las edificaciones donde se dan este tipo de accidentes no cumplen con los requerimientos de seguridad adecuados.



La construcción de los muros que cierran los estacionamientos elevados se hace con mampostería, es decir, con ladrillos tradicionales, explicó hace un par de años a este diario el profesor John Jairo Blandón de la Universidad Nacional, “entonces no se les hacen los anclajes necesarios a la estructura principal, ni se les ponen conexiones. No es para asustar, pero el problema sí es grave”.



De hecho, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 dice que en los estacionamientos se deben diseñar barreras para resistir una carga de 30 kN (kilonewton) y que estos deben tener los anclajes a los que hace alusión el profesor Blandón.



El ingeniero civil enfocado en estructuras Iván Darío Córdoba señaló que "se estima que estos elementos deben ser separados para soportar un impacto de hasta tres toneladas a una velocidad de 10km/h, o contar con sistemas de protección adicional que sean capaces de atajar el vehículo. Adicionalmente, delimitar la velocidad”.



Otros conocedores del tema apunta que la falta de pericia y conocimientos para conducir vehículos pueden explicar algunos de los accidentes que han ocurrido en los últimos años en el Valle de Aburrá.



MEDELLÍN

