Ilustradora y escritora paisa con discapacidad denuncia ciberacoso

“Me encontré con una página llena de fotos de mujeres con discapacidad. Fotos muy íntimas que incitan a ver ese rasgo particular. La primera que aparecía publicada era una mía”, cuenta Valentina Toro, ilustradora y escritora antioqueña que decidió denunciar públicamente el acoso cibernético que comenzó a vivir a inicios de 2019.



(Además: Lo que se sabe de 'Manolo', el presunto abusador de niños en Medellín)

¿En qué momento este acoso va a pasar de lo meramente virtual a lo físico? ¿En qué momento se me puede aparecer en un evento público? FACEBOOK

TWITTER

El acosador se presentó como un admirador de su trabajo, pero el acercamiento fue trascendiendo lo íntimo: buscaba que Toro lo aceptara en sus redes personales y asumió una actitud insistente cuando ella no contestaba los mensajes con sus halagos.



Además, cuando Valentina revisó la cuenta del hombre se encontró con que solo seguía a mujeres con discapacidad. Les faltaba un brazo, una pierna. Usaban muletas, sillas de ruedas. Esto la alarmó y decidió bloquearlo, pero él se mostró obstinado en seguirla y creó nuevos perfiles.



“Me empecé a desesperar porque yo miraba a quiénes seguía en todas las cuentas nuevas y siempre eran las mujeres con discapacidad”, relata Toro, quien añade que el hombre comenzó a seguir a su padre, a sus amigos e incluso los cafés, librerías y sitios específicos que ella habitaba con frecuencia.



(Le puede interesar: Descartan presencia de variante delta del covid en Medellín)

Valentina alcanzó a sumar 15 cuentas bloqueadas solo en Instagram. Todas le pertenecían al mismo hombre.



Una de ellas pasó a convertirse en un perfil para erotizar a mujeres con discapacidad. Allí aparecen más de 20 fotos de Toro en vestido de baño o con blusas que permiten ver sus brazos. Esta persona logró filtrarse en sus redes personales para extraer el contenido.



“Borrar mi presencia en redes significaría borrar mucho de lo que yo hago y que es mi trabajo, mi sustento. ¿Por qué tengo que ser yo la que sacrifique eso por culpa de un acosador?”, reclama la ilustradora.



(Lea también: Gobernación de Antioquia ofrece a EPM su participación en Hidroituango)

Los alcances legales

Me encontré con una página llena de fotos de mujeres con discapacidad (...) La primera que aparecía publicada era una mía. FACEBOOK

TWITTER

Valentina Toro tomó la decisión de hacer público su caso debido a los pocos avances legales.



A pesar de que los abogados han tramitado las denuncias con celeridad, como ella explica, “las herramientas son limitadas porque el tema del delito informático es bastante ambiguo”.



Además, la escritora expone que uno de los principales obstáculos con el avance en la denuncia ha sido la falta de un contacto directo o una agresión física por parte del acosador: “hay una amenaza, pero no hay una amenaza. Hay una intención de amenaza”.



(También: La alianza entre Medellín y Bogotá para reactivar el turismo)

De hostigamiento y robo de imagen se le acusa al hombre que ha seguido e intimidado a Toro. También fue interpuesta una denuncia contra la cuenta de Instagram donde aparecen sus fotos.



“Denunciar esta página también es difícil. Ya lo hemos intentado desde muchas cuentas, de muchas formas y no hemos recibido respuesta porque el algoritmo de Instagram no encuentra la infracción, está muy bien camuflada. Las fotos están puestas, pero no dicen nada. No es una suplantación solo mía, sino que hay fotos de muchas mujeres”, aclara Valentina.

Antes de contar su situación en redes sociales, la ilustradora buscó que el hombre dejara de acosarla a finales del mes pasado. Le hizo la solicitud a través de un documento redactado con el apoyo de sus abogados, pero la respuesta consistió en bloquear a Toro, subir más fotos de ella durante los días siguientes y cambiar el nombre de la página de Instagram.



“Yo después de la reacción frente a la carta me he preguntado: ¿En qué momento este acoso va a pasar de lo meramente virtual a lo físico? ¿En qué momento se me puede aparecer en un evento público?”, expresa Valentina sobre este acoso cibernético que la ha llevado a revisar los perfiles de cada seguidor nuevo y bloquear cuentas que le puedan resultar sospechosas.



“Hoy siento miedo de subir una foto mía a Instagram, siento miedo de salir sola a la calle, siento miedo de denunciar públicamente a este señor y que tome represalias contra mí”, cierra la denuncia pública que hizo Toro a través de su cuenta de Twitter.



LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Pareja exhibicionista tuvo sexo en balcón del Centro de Cartagena



- Masacre en Tolima: cuatro personas fueron asesinadas en Ambalema



- Las batallas de Derly Pastrana, la defensora de las víctimas del Huila