Ya pasaron 12 horas de conocida la muerte de dos personas dentro de un vehículo Audi blanco de placas HAK339 en el deprimido de Conquistadores, también conocido como deprimido de Los Músicos, cuando se conocen las identidades.

Se trata de Luis Gonzalo Estrada Suárez, de 51 años, quien era un reconocido joyero; y Alexandra Salazar Diosa, de 42 años.



El rescate de los cuerpos ocurrió pasadas las 12 de la noche de este domingo, 15 de enero, después de que los organismos de socorro fueran alertados por la comunidad sobre la presencia del automotor bajo el agua.



"Al inspeccionar y después del reporte del 123 de un vehículo encontrarse en esa zona, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín encuentra un vehículo completamente inundado donde se hace la inspección y se encuentran dos cadáveres", dijo Laura Duarte, directora del Dagrd.



La inundación en este lugar, como lo reportó la misma Alcaldía de Medellín, ocurrió por un fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad y que estuvo acompañado por vientos huracanados que superaron los 100 kilómetro por hora.



En una serie de fotografías compartidas a través de redes sociales, se observa cómo los ocupantes del automotor, intentaron romper el vidrio panorámico y abrir las ventanillas para salir, pero no lo lograron.



"La gente intentó romper los vidrios, pero lastimosamente no lo lograron", dijo un vecino del sector quien manifestó que el vehículo era blindado, afirmación que no concuerda con lo consignado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) del automotor.

Así quedó el vidrio panorámico que intentaron romper. Foto: Cortesía

Según pudo conocer EL TIEMPO, sus cuerpos ya reposan en las instalaciones de Medicina Legal de Medellín, en el barrio Caribe de la capital de Antioquia y para mañana está programada la necropsia.



Además de esa emergencia, uno de los primeros casos atendidos por los Bomberos de la ciudad fue el colapso del nodo principal de los Alumbrados Navideños en Parques del Río.



Allí se registraron vientos huracanados que provocaron la caída de ocho portones que hacen parte de la decoración y un poste palmera. En el hecho resultaron lesionadas 23 personas, 17 adultos y seis menores.



"Todos ellos han sido atendidos. Nueve de ellos fueron trasladados a centros asistenciales para continuar prestándoles la atención requerida. Esta zona ha sido reservada para que sea segura y temporalmente está cerrada", explicó la directora.



El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, atendió otros casos en la ciudad relacionados con las lluvias como desplome de árboles, movimientos en masa, caída de muros e inundaciones.



En Campo Valdés, cinco viviendas se vieron afectadas por la creciente súbita de una quebrada y en Nuevos Conquistadores se registró un movimiento en masa. Además, en el Centro de Atención al menor Carlos Lleras Restrepo se presentó la caída de un muro.



Se reitera a la comunidad reportar todos los incidentes a la línea única de emergencias 123.



