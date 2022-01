No estuvimos presentes, pero lo hicimos noticia. Hoy logramos que más gente se de cuenta que el silencio no es respuesta.



Te seguimos buscando, no estás sola. ❤️



Lo hicimos juntas @97Danielavc @paolayz_ @66ximenao @Julivalenciaro @Vale43578801 pic.twitter.com/eEiPn0ri3r