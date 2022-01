Un grave caso de intolerancia se registró en la noche del miércoles en el barrio El Poblado, en Medellín, cuando el conductor de un vehículo le disparó a un hombre que se encontraba trotando, por no dejarlo pasar primero en un cruce de cebra, en el que tiene prevalencia el peatón.



La víctima narró que el conductor le disparó en tres o cuatro ocasiones en el cruce de la Avenida El Poblado, cerca a la conocida Virgen de la Rosa Mística, un sitio visitado por decenas de personas a diario, en el sector de La Aguacatala.



"Un tipo se bajó de un carro a dispararme porque no esperé a que él pasara la cebra Peatonal con su carro a pesar de que yo soy el peatón. ¿Este país qué?", contó Juan Felipe Arosemena Schnitter en una publicación en redes sociales.



De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron sobre las 7:30 de la noche y que el agresor, de 32 años de edad, portaba un arma traumática tipo pistola, la cual le fue incautada.



"Si no es porque la policía pudo reaccionar de inmediato porque estaba a media cuadra del sitio probablemente no estaría contando la historia", contó el hombre afectado.



Según el reporte de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, en cercanías al sitio una patrulla de vigilancia se encontraba realizando labores de patrullaje, cuando fue informada de la situación.



Los uniformados dieron la voz de alto y el conductor acató y tiró el arma al suelo. Luego de ser esposado, confirmaron que era una arma traumática tipo pistola y que la víctima se encontraba ileso.



Según las autoridades, el hombre que disparó manifestó haberlo hecho porque el peatón golpeó el retrovisor de su vehículo y que lo hizo para asustarlo, motivo por el que fue trasladado hasta la estación de policía del barrio Manila, para la incautación del arma.



El hombre afectado manifestó sentir miedo de que el conductor le esté esperando en el mismo punto donde ocurrieron los hechos.

Uno cree que los actos violentos se agotan en sí y luego al otro día estas preguntándote:

—¿Será que si vuelvo a salir a trotar el tipo está esperando para matarme?

Y así no más dejás de sentir que puedes salir a la calle sin temer por tu vida. — Juan Felipe Arosemena Schnitter 🔻 (@JFArosemena) January 27, 2022

Cabe recordar que por medio de una resolución que comenzó a regir el 20 de enero, se ordenó la suspensión general de armas de fuego en la jurisdicción de la Cuarta Brigada en Antioquia, incluyendo las traumáticas.



El documento, que esta emitió como autoridad militar competente, regirá hasta el 31 de diciembre de este año y suspende de manera general el permiso para porte de las mismas en la jurisdicción de la Cuarta Brigada, que abarca 91 municipios antioqueños, comprendiendo las subregiones del Norte, Oriente, Occidente, Suroeste y el Valle de Aburrá.



