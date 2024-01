Hombre baleado en centro comercial de Medellín pretendía hurtar varios relojes Rolex

El intento de hurto de varios relojes Rolex que harían parte de la venta de un vehículo, dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el detonante para que un joven fuera lesionado con arma de fuego en el centro comercial Milla de Oro, ubicado en El Poblado, Medellin.

Los hechos ocurrieron a las 7:35 de la noche del martes, 16 de enero, cuando tres hombres, que se encontraban en la parte externa de un reconocido café, fueron intimidados por dos sujetos armados que llegaron al sitio.

Facebook Twitter Linkedin

El arma de fuego encontrada junto al presunto ladrón. Foto: Cortesía

“Hay una información y era que se estaba haciendo el intercambio comercial ahí, donde se estaba, al parecer, pagando un vehículo con relojes Rolex. Eso no es una cosa ni normal ni habitual”, dijo Gutiérrez al ser consultado sobre lo ocurrido.



(Puede leer: Investigan tiroteo en centro comercial de El Poblado, Medellín: esto es lo que se sabe)



Según el reporte de las autoridades, en la reacción, un ciudadano acciona su arma de fuego y lesionó a uno de los presuntos ladrones.



Malherido fue encontrado en la zona de ascensores y trasladado de urgencia a la clínica Las Vegas.



"Vino a robarlo, pero no se percató que le iban a responder los de la mesa y salió a correr", dijo una mujer que se encontraba en el centro comercial cuando sucedió el caso de hurto.



Sobre el estado de salud del presunto delincuente, un hombre de 25 a 30 años y quien no ha podido ser identificado, permanece con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza con orificio de entrada y salida.

Se presenta intercambio de disparos en el Mall Milla de Oro en el sector Poblado Medellín. Presuntamente por atraco. pic.twitter.com/LJ37yvX3qt — Anderson Andrey (@aamazotr) January 17, 2024

El otro sujeto implicado en el caso alcanzó a huir del centro comercial tan pronto se escucharon los disparos.



(Le puede interesar: Fue asesinado un líder comunal de la campaña Petro en Apartadó, Antioquia)



Las autoridades investigan el caso para determinar por qué se estaba pagando un carro con relojes de alta gama y cómo los delincuentes tenían conocimiento de este negocio en el lugar.



MEDELLÍN