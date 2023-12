Habitantes de calle, una población que se multiplica rápidamente en Medellín

El pasado 8 de noviembre sobre el mediodía se realizó en el barrio Cristo Rey, de Guayabal, la inspección técnica del cuerpo sin vida de un hombre no identificado de 25 a 30 años, tez trigueña, contextura delgada, 1,70 metros de estatura, quien presentaba heridas por arma de fuego.



“De manera inicial se conoce que un sujeto se acerca a la víctima y le dispara sin mediar palabra y huye del lugar. Los motivos y responsables del hecho son materia de investigación”, dice el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Poco más de una hora más tarde de ese mismo día, las autoridades también realizan el levantamiento del cuerpo de un hombre de similares características en el Centro de Medellín, quien presentaba heridas por arma cortopunzante.



“De manera inicial se conoce que la víctima fue lesionada en medio de una riña y fue trasladado a un centro asistencial donde llega sin signos vitales. Por el hecho fue capturado un hombre de 29 años”, reveló el Sisc.



En un centro asistencial de la capital antiqueñas, en la mañana de ese miércoles 8, perdía la vida un tercer hombre, no identificado, de 35 a 40 años, quien el día anterior había ingresado con heridas de gravedad producto de una brutal golpiza.



Estos tres casos tienen en común que las víctimas eran habitantes de calle, una población que viene incrementando en la ciudad generando no solo afectaciones en temas de seguridad, sino también en higiene y salud.

El último censo del DANE indica que en Medellín hay 3.244 habitantes en situación de calle. Foto: Daniela Raquel Gómez Isaza

El censo oficial más reciente de esta población lo realizó el DANE en 2019 y arrojó que en Medellín había 3.214 habitantes de calle en la ciudad. Sin embargo, tanto Alcaldía, ciudadanía y entidades coinciden en que la cifra es mucho mayor.



Para Corpocentro, entidad que conoce las dinámicas del centro de la ciudad, la cifra se puede haber más que duplicado llegando a los 8.000.



Jorge Mario Puerta, director de la Corporación, indicó que “situaciones como la pandemia y la migración venezolana agudizaron la situación en el Centro debido al incremento de habitantes de calle, de basuras y de fétidos olores a orín y heces que abundan en la zona”.



Por su parte, Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y presidente de la ONG Centro Consultoría Conflicto urbano C3, manifestó que ya es común ver a esta población consumiendo estupefacientes frente a las estaciones de Policía sin que pase algo.



La situación ha llegado a tal extremo, que esta población prácticamente se apropió de las afueras de la Catedral Metropolitana generando hurtos incluso dentro de la iglesia.



El Centro es la zona de Medellín donde más hay habitantes de calle Foto: Jaiver Nieto

Leonardo Martínez García, párroco de la Catedral, indicó que el incremento de las personas en condición de calle en la zona ha hecho que esta población no solo se asiente en los alrededores del templo, sino que lo utilicen para orinar, defecar, dormir y hasta utilizar sus ladrillos para temas relacionados con consumo de drogas.



“Tenemos un problema de drogadicción muy grande y entonces las personas que consumen esto raspan el adobe y agregan este polvo a su producto de consumo. Al comienzo era el raspado de un poquito de polvo y uno no le paraba bolas o no le ponía atención porque era un poquito, pero cuando eso es todos los días 10, 15, 20 personas, de grano en grano se va rompiendo la catedral”, expresó el religioso.

Lo que dice la Alcaldía

El Centro es la zona de Medellín donde más hay habitantes de calle Foto: Jaiver Nieto

El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, confirmó que van más 40 homicidios de habitantes de calle este año, la mayoría ocurridos en el centro de Medellín.



Las riñas entre esta población ha sido una de las causantes de este problema, producto del consumo de sustancias sicoactivas.



“No es nuevo el tema, no está asociado a un tema de delincuencia común o de crimen organizado, no es un tema sistemático, simplemente está sucediendo un tema de intolerancia como les digo la mayoría en la comuna 10 (La Candelaria), que es allí donde la mayoría están concentrados”, dijo Acevedo en el canal público Telemedellín.



De otro lado, la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Isabel Cristina Cadavid, manifestó que la situación con esta población ha sido un proceso de difícil manejo precisamente por el incremento en el número de personas que pasaron a esta condición.



“El programa es un programa amplio y con muy buena cobertura, la dificultad con ellos es que quieran ingresar. Entonces, nosotros dentro de los Centros Día atendemos en promedio 1.400 personas de manera diaria, sin embargo, a estas personas no tenemos como obligarlas a abandonar la calle, pues porque es una decisión de vida que desde la Constitución debe respetarse”, afirmó la secretaria.



Para Cadavid, el reto que tiene la próxima alcaldía con esta problemática es darle un manejo integral y tratarla como un problema de salud pública.



Explica que, actualmente, desde Inclusión solo los atiende desde la parte de asistencia social, pero no se pueden tomar por la fuerza, llevárselos y obligarlos a que se desintoxiquen.



“Mientras haya un problema de adicción es difícil que a punta de buenos consejos con un acompañamiento sicosocial se logre dejar una patología como esas. Entonces yo creería que el tratamiento sería un manejo integral desde una política pública en salud que permita que el Estado se haga cargo de ellos y los intervenga entendiendo que son personas que no están en condiciones de definir sobre sí mismas”, manifestó la funcionaria.

Rehabilitación, un reto



Referente al programa de rehabilitación de habitantes de calle, la secretaria explicó que este tiene tres fases: el primero son los dos Centros Día que tiene la ciudad, donde esta población recibe los servicios básicos de aseo, albergue y alimentación.



El siguiente paso, para quien quiera resocializarse, es permanecer 21 días sin consumir y recibir acompañamiento de personal especializado.



“Si lo logran pueden pasar luego a una resocialización en modo semiabierto donde les brindamos alojamiento y paquetes de alimentación para que puedan valerse por sí mismos. También les brindamos talleres de formación, capacitación y acompañamiento sicosocial para que sigan en ese proceso de abandonar la calle y la drogadicción”, agregó Cadavid.



Facebook Twitter Linkedin

Aglomeración de habitantes de calle en el Centro amenaza a la salud Foto:

Si finalmente se sostienen ahí, y toman la decisión, se pueden internar en las granjas Centro Día donde llegan a un proceso de desintoxicación y permanecen de 18 y 24 meses donde pueden formarse y certificarse en habilidades técnicas para poder salir vinculados a un emprendimiento o una empleabilidad.



En este proceso, la Secretaría ha logrado que se resocialicen más de 570 personas en lo que va del cuatrienio, pero reconoce que hay un índice muy alto de recaídas.



“Es un proceso que es difícil de mantenerse en la calle cuando tienen ese nivel de frustración tan alto, entonces creamos la Casa de la Egresado, donde se les brinda una atención tipo Alcohólicos Anónimos, donde ellos mismos se apadrinan y se acompañan en los momentos en que sienten que van a recaer para que así no tengan que volver al programa desde cero”, explicó Cadavid.



Sin embargo, aclaró que pro el tema es difícil en todo este proceso es la primera fase, “porque realmente ellos no quieren dejar la calle, para ellos es una situación muy cómoda”.



