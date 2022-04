Un nuevo caso de muerte de un hombre dentro de un hotel ocurrió en Medellín. Esta vez se trató de un joven de 28 años de edad, quien fue encontrado amarrado y semidesnudo en la bañera de una de las habitaciones.



El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en un hotel del Centro de la ciudad.



“En horas de la mañana nos encontramos con la persona asesinada, no presenta signos de violencia, al parecer fue por asfixia mecánica y eso lo determinará posteriormente Medicina Legal”, detalló el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá.



La víctima fue identificada como Hernán Macías López, quien según versiones de los trabajadores del hotel, llegó con otras personas a la residencia.



De él se conoce que era oriundo de Florencia, Caquetá y que ejercía como vigilante en la capital antioqueña.



Este asesinato ha llamado la atención porque ya van cuatro casos similares, en lo que va de este año, en los que miembros de la comunidad LGBTI mueren bajo circunstancias parecidas en la capital antioqueña,



“Se preguntarán tiene un hilo conductor y no lo hemos determinado hasta el momento de que tenga un hilo conductor; sin embargo, la manera en que contactan a estas personas es la misma, por las redes sociales. Avanzamos en la investigación, tenemos datos no solo de este caso sino de los anteriores”, afirmó el comandante.



Frente a estos hechos, Patricia Llano, gerenta de Diversidades Sexuales e Identidades de Géneró de la Alcaldía, dijo que: “repudiamos los hechos de violencia contra la población LGBTI. La Fiscalía y la Policía de Colombia están realizado las investigaciones pertinentes para dar captura a los responsables de la muerte de Hernán Macías López. Todas las vidas LGBTI importan”.



MEDELLÍN

