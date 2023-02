Tras los momentos de pánico vividos en La Alpujarra por los disturbios y enfrentamientos de más de 500 indígenas que protestaron y se tomaron los niveles inferiores del edificio de la Alcaldía de Medellín, se logró llegar a un acuerdo.



Fueron varias horas en las que se vivieron enfrentamientos con el Esmad y daños en el interior del edificio de la alcaldía, los cuales están siendo cuantificados. Se habla preliminarmente de ocho lesionados, tres de ellos policías.

Finalmente, cerca de 500 personas de la comunidad embera katio, entre las que había unos 300 menores de edad, fueron llevados al Coliseo Carlos Mauro Hoyos donde se realizará una mesa técnica de concertación para llegar a un acuerdo entre las partes.



En dicha mesa también estarán el Icbf, la Unidad de Víctimas, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín.



William Yeffer Vivas Lloreda, personero Distrital de Medellín, habló sobre lo que están pidiendo los manifestantes y las posibilidades de que se llegue a un acuerdo.



La comunidad indígena se tomó el edificio de La Alpujarra Foto: Jaiver Nieto

"Hay una postura firme por parte de todas las instituciones y es que los niños no puedan ser instrumentalizados. Ese es uno de los temas que será conversado en la mesa, porque ellos están pidiendo que se les autorice realizar labores en las calles de Medellín con sus niños, pero es algo que difícilmente las autoridades autorizarán, porque son actividades de mendicidad con menores de edad", expresó el Personero.



Otra de las peticiones, agregó, es a la Unidad de Víctimas para que haya mayor celeridad y los incluyan en el Registro Nacional de Víctimas, también para que se hagan los trámites y haya un retorno seguro de la comunidad al Chocó, con garantía del cumplimiento de los compromisos logrados.



Para quienes decidan quedarse en Medellín, piden que estos tengan garantías de alimentación y albergue.



Por su parte, Isabel Patiño, directora (e) en Antioquia del ICBF, contó que una de las peticiones que tiene la comunidad de Alto Andágueda para el Instituto y para la Policía de Infancia y adolescencia es que las mujeres puedan permanecer con sus niños menores de 2 años cuando estén ejerciendo sus labores comerciales y artesanales en los sitios de turismo, además del tema de la mendicidad, lo que para ella es innegociable.



"En la mendicidad infantil y explotación comercial no podemos ceder, es un tema de ley, constitución nacional, porque los derechos de los niños están por encima y tienen prevalencia", contó la funcionaria.



Se espera que en los próximos días se lleguen a acuerdos, pues no se sabe hasta cuándo podría quedarse esta comunidad en el coliseo.



MEDELLÍN