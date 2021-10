Medellín: habla novio de Aleja Torres, modelo que salió en ropa interior

Continúa la polémica generada por la modelo webcam Aleja Torres, luego de que decidió caminar vestida con lencería y con un collar que asemejaba una cadena junto a su novio extranjero por las calles de Provenza, en Medellín. Aunque la joven ha hablado con varios medios de comunicación asegurando que fue una idea propia para "crear tráfico para sus páginas", aún hay malestar entre la comunidad paisa.



De hecho, recientemente se dio a conocer en redes sociales un clip grabado por la líder comercial Juanita Cabollo, quien presenció lo ocurrido e increpó al ciudadano extranjero.

Mientras la mujer enfoca al sujeto, manifiesta que le quería quitar el celular y la empujó. Y añade: "Este señor dice que estaba grabando un video para que la gente vea que en Medellín los extranjeros pueden venir y andar con prepagos".



(Lea también: Madre María Berenice Duque, la monja colombiana que será beata).



El ciudadano holandés, de nombre Patrick, también estaba grabando a Cabollo y tras las declaraciones de la comerciante le respondió: "Mira, amor, ¿quieres la verdad? ando todos los días aquí regalando todo el dinero que hago en Europa. Estoy dando papaya libre en las calles para mostrar a la gente que un rubio como yo puede andar por aquí sin que me amenacen y sin que me maten", resaltó.



Tras los comentarios del holandés, Cabollo siguió cuestionándolo, manifestándole que estaba explotando a la mujer. Acusaciones que él negó.



(De interés: 'No’ a zona de tolerancia en Medellín, dice alcalde y se calienta el debate).



Finalmente el extranjero se sonríe y dice: "No me vas a dejar hablar", mientras ella le explica que Colombia es más que turismo sexual.

"El ciudadano holandés que sostenía por el cuello a una mujer semidesnuda con una cadena, en el sector de Provenza en el barrio El Poblado, dijo en un nuevo vídeo que: “ando regalando dinero”, como una manera para justificar su acción." https://t.co/lReLsAUeyj

Medellín se respeta pic.twitter.com/0v3xtW7OxH — César A. Palacio (@Cespalac) October 11, 2021

¿Qué respondió Aleja Torres?

La mujer estuvo en diálogo con 'La W' y desmintió que su accionar estuviera promoviendo la prostitución. Además, manifestó que aprovechó que es octubre para crear una puesta en escena junto a su pareja.



"Estamos en un mes en el que todo el mundo sale disfrazado, en donde claramente en un par de semanas muchas mujeres estarán con la misma vestimenta que yo", aseguró.



(Siga leyendo: En Medellín hallan cuerpo de hombre decapitado tras tres días desaparecido).



"Quería tener esa experiencia de estar haciendo algo tipo 'James Bond' (...) Esa era la idea que teníamos, captar la atención porque esto lo que hace en mis páginas es crear un tráfico orgánico que me sirve para los temas laborales", explicó en entrevista con el canal 'Teleantioquia'.



Tendencias EL TIEMPO