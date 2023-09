Uno de los mejores momentos que vivieron los asistentes al concierto de Romeo Santos en Medellín fue cuando el patrullero Wílmer Quinto de la Policía Nacional subió al escenario.



El uniformado interpretó junto con el cantante estadounidense el clásico 'Ella y yo', que originalmente es una colaboración con el reguetonero Don Omar. El momento se registró este sábado, 16 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot.

El bachatero y el policía escenificaron la pelea que narra la historia de la canción, empujándose uno al otro y aconsejándose 'luchar por amor'. Además, en el momento cumbre del show, el uniformado envío un mensaje a favor de su institución: "¡Qué viva la Policía!".



La participación del uniformado chocoano en el concierto generó la ovación de los espectadores que compartieron los videos en redes sociales y destacaron la puesta en escena del uniformado.

¿Quién es el policía que cantó con Romeo Santos?

El patrullero Wílmer Pinto ajustó más de 10 años imitando al cantante de origen puertorriqueño y dominicano. En 2019 participó en el popular programa 'Yo me llamo' y cautivó al exigente jurado, quienes le dieron la oportunidad de seguir avanzando en el reality show.



Tras su paso por el programa, Pinto continuó desarrollando su talento musical. En sus redes sociales, incluso, ha compartido parte de su trabajo imitando al artista. Sin embargo, su momento estelar llegó este sábado cuando compartió escenario con Romeo Santos, un hecho que ni él mismo se lo esperaba.

"La gente que estaba alrededor mío me impulsaron y le hicieron la bulla a Romeo. porque la gente que estaba al lado me conocía y se dio la oportunidad de subir a tarima", dijo Pinto —quien hace parte de la Orquesta de la Policía— al noticiero local Hora13 Noticias.



"Me sentí muy contento, muy alegre, porque es un sueño hecho realidad que siempre quise conocer y cantar con él. Se me presentó la oportunidad siempre y cuando estaba en servicio", agregó el patrullero.



Tras la interpretación de ella y yo, el bachatero y su orquesta felicitaron al policía por su participación en el escenario. "Bárbaro, así me dijeron", contó Pinto, quien es un apasionado por bachata.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com