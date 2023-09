El concejal de Medellín por el Centro Democrático Sebastián López se refirió, en diálogo con EL TIEMPO, a la fuerte discusión que protagonizó este jueves, 21 de septiembre, con el alcalde Daniel Quintero en el recinto del concejo. tras la radicación del proyecto de acuerdo que pone en consideración la propuesta de diluir Tigo-UNE.



"El alcalde va al concejo a maltratar y a insultar a los concejales y yo increpé en la entrevista, primero, respeto por el concejo y los concejales y, segundo, que le respondiera a los ciudadanos dónde está la plata que se ha perdido, que se han robado de las entidades que tienen una grave crisis institucional", empezó por decir sobre lo sucedido.

"(Quintero) empezó a descontrolarse, a gritarme ladrón, a gritarme hijueputa, que para no pegarme. El tipo se descontroló y me preocupan muchos sus actitudes mentales para que pueda seguir gobernando", agregó el concejal.



Al ser cuestionado sobre por qué decidió interrumpir la rueda de prensa para hacer el reclamo, López respondió que lo hizo porque Quintero "aprovecha el momento en que no hay ningún concejal para hacer una rueda de prensa, insultar concejales y decir mentiras el respecto".

@mariasrodriguezc Daniel Quintero insultó a un concejal en Medellín que llegó a enfrentarlo. ♬ sonido original - María Alejandra Rodríguez

El corporado aseguró que desde el lunes, en el consejo de gobierno, el mandatario está "insultado a los concejales", por lo que le piden que el debate de Tigo-UNE se haga en la calles.



Cuando se le preguntó si prepara algún tipo de acción legal contra el alcalde o los secretarios de despacho por haberlo llamando ladrón, López dijo que "para mí todo el rechazo que la ciudad le está demostrando es suficiente".

Facebook Twitter Linkedin

Así fue el momento de la discusión entre Daniel Quintero y Sebastián López en las instalaciones del concejo. Foto: Cortesía

En cuanto a la duda de la suficiencia de Quintero para terminar su gobierno, el corporado indicó que "el insulto a la periodista de Blu Radio" Ana Cristina Restrepo —ocurrido también en la mañana de este jueves— y la "salida de control" en el concejo demuestran que "no tienen hoy capacidad emocional para gobernar a Medellín".



"Hace un año pedí una valoración mental alcalde y la plenaria del concejo no lo aprobó", recordó López. "Era una solicitud formal. Aunque no había obligación, era un llamado político de toda la ciudad para que se revise si está en todas las capacidades de gobernar", agregó.



Por ahora, López analiza si volverá a presentar esa solicitud a la plenaria del concejo.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde Daniel Quintero llegó al concejo este jueves para radicar proyecto de acuerdo que pone en consideración la propuesta de diluir la participación de EPM en Tigo-UNE. Foto: Concejo de Medellín

Facebook Twitter Linkedin

Este es el proyecto de acuerdo que pone en consideración la dilución de las acciones de EPM en Tigo-UNE. Foto: Archivo particular

A lo largo de la semana, el alcalde Quintero ha manifestado que el uribismo tiene la culpa de lo que está sucediendo con Tigo-UNE y ha acusado al Centro Democrático de robarse 20 billones de pesos. Frente a ello, el concejal contestó que toda la situación "es culpa de él porque logramos dilucidar que se quería llevar un billón de pesos para la campaña electoral".



López dijo que desde la mesa directiva del concejo "no he recibido ningún mensaje institucional de apoyo", pero resaltó que los colegas de su partido sí le han manifestado su apoyo por el insulto del alcalde.



Finalmente, el corporado señaló que la propuesta de diluir la participación de EPM en Tigo-UNE tendrá que ser analizada con detenimiento. "Es un momento idóneo para que Empresas Públicas tenga un mayor protagonismo en las decisiones de la empresa. Las telecomunicaciones son un sector vital, en donde EPM no puede salir corriendo", afirmó.



En ese sentido, López no descarta una posible compra de acciones de Millicom en Tigo-UNE por parte EPM, propuesta que fue realizada por Quintero esta semana. "Todo hay que analizarlo, pero con tecnicidad, seriedad y responsabilidad. No como lo está haciendo el alcalde como un niño descontrolado insultando a todo el mundo", advirtió.

Así fue el rifirrafe entre Quintero y López

Al momento de increpar al alcalde, López cuestionó a Quintero el hecho de no haber asistido al concejo para la instalación de las sesiones extraordinarias, este 19 de septiembre, en las que se discutirá, entre otras cosas, el proyecto de acuerdo radicado de Tigo-UNE.



"Si usted no es capaz de venir a la instalación de las sesiones, entonces no venga al concejo", le dijo el corporado. Mientras tanto, Quintero y sus acompañantes —entre quienes estaba el secretario de Gobierno, Óscar Hurtado, y el concejal Carlos Romero— le gritaron "¡Ladrón!, ¡Ladrón!" al concejal uribista.



López, por su parte, invitó al alcalde a salir al centro de Medellín para ver que le dicen los ciudadanos.



En ese momento, los periodistas le pidieron al corporado que permitiera continuar con la rueda de prensa, pero este respondió que "él no puede venir al concejo a insultar concejales".



Luego, la discusión se puso más álgida: López le preguntó por qué se robó a Medellín y Quintero acusó al uribismo de robarse 20 billones de pesos de la ciudad.

Acaba de suceder en el concejo de Medellín. Confrontación entre el @QuinteroCalle y @sebaslopezv por situacion de @EPMestamosahi pic.twitter.com/gteavRkq0H — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 21, 2023

En ese momento intervino la concejala Claudia Ramírez —también del Centro Democrático— y le dijo al alcalde que estaba causando pánico económico con las acciones de Tigo-UNE, a lo cual Quintero le respondió que ella también.



"A EPM se la robaron", gritó López; "Su jefe", le contestó el alcalde.



El concejal le dijo a Quintero que no temblara y que hablara con tranquilidad, el alcalde aseguró que era de la rabia. "Nos da rabia que nos tumben" y agregó: "Pa' no pegarle, hijueputa".



Tras decir eso, el mandatario abandonó el concejo por la puerta que conecta con la alcaldía.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com