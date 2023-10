Preocupa el número de habitantes de calle en Medellín: de 3.200 pasaron a casi 8.000

Al transitar por el centro de Medellín es inevitable observar el notorio incremento de habitantes en situación de calle que hay en la capital antioqueña, especialmente en este sector.



Malos olores, basuras y mayor inseguridad son algunas de las problemáticas que ha traído esta situación, por lo que diferentes entidades han pedido mayor control por parte de las autoridades.

Referente al censo, el dato oficial más reciente data del 2019 y fue entregado por el DANE, en el que en Medellín hay 3.214 habitantes de calle en la ciudad.



Sin embargo, para Corpocentro, la cifra se ha incrementado exponencialmente llegando a los 8.000 debido a fenómenos como la pandemia y la migración.



Aglomeración de habitantes de calle en el Centro amenaza a la salud Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

Entidades como Fenalco Antioquia, Corpocentro y Asoguayaquil han hecho recorridos para conocer la realidad de esta población indicando que hay temas en los que se debe hacer énfasis.



"Algo que nos encontramos es que hay muy pocos baños públicos y estos funcionan hasta las 5 p. m. entonces vemos una necesidad muy grande en el centro de que los baños funcionen 24 horas los 7 días de la semana para que el sector no huela a heces", expresó Puerta.



Agregó el directivo de Corpocentro que el incremento de esta población ha hecho que los lugares como Centro Día, donde se atienden a los habitantes de calle, no tengan los suficientes cupos de atención.



Según la Alcaldía de Medellín, en Centro Día 2 se atienden alrededor de 1.200 habitantes de calle diariamente.



En cuanto a resocialización de esta población, la alcaldía indicó que "en lo que va del cuatrienio 475 se han resocializado y más de la mitad de ellos ya se han vinculado a empleos y han recuperado lazos familiares.



Sin embargo, para María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, se debe "ampliar la capacidad institucional en la ciudad ante la falta de soluciones para atender la esta problemática de manera integral, pero falta voluntad política".



Problemas en sitios emblemáticos

Catedral Metropolitana de Medellín está invadida de habitantes de calle Foto: Alejandro Mercado

A mediados de este año, el párroco de la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, ubicada en el Parque Bolívar, denunció que habitantes de calle están invadiendo los alrededores del templo.



No solo eso, también están utilizando el lugar para orinar, defecar, dormir y hasta usar sus ladrillos para temas relacionados con consumo de drogas.



(En contexto: La catedral más importante de Medellín está siendo usada como baño y plaza de vicio)



“Tenemos un problema de drogadicción muy grande y entonces las personas que consumen esto raspan el adobe y agregan este polvo a su producto de consumo. Al comienzo era el raspado de un poquito de polvo y uno no le paraba bolas o no le ponía atención porque era un poquito, pero cuando eso es todos los días 10, 15, 20 personas, de grano en grano se va rompiendo la catedral”, expresó el padre Leonardo Martínez García, párroco de la Catedral.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín