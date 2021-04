Grupos de teatro de Medellín, en descontento con Mincultura

Los grupos y salas de teatro de Medellín están preocupados por sus finanzas y porque el programa de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura les bajará su apoyo económico este año.



Así lo denunció Jaiver Jurado, presidente de Medellín en Escena, grupo que agremia a por lo menos 20 salas de teatro de la capital antioqueña y quien argumentó que este año la convocatoria no es equitativa.

“Nos dijo que iba a duplicar el presupuesto de las salas concertadas este año, lo dijo en voz alta, lo escucharon los periodistas y salió su foto en todo los periódicos. Y lo que ha sucedido es que no habrá Programa de Salas Concertadas este año”, manifestó Medellín en Escena en un comunicado.



Cabe recordar que el programa de Salas Concertadas existe hace 29 años y se creó para dar un apoyo económico a los grupos de teatro en todo el país. Sin embargo, este año el Ministerio de Cultura decidió hacer algunos cambios y lanzó a finales de enero de este año el ‘Programa de Salas Concertadas: ReactivARTE 2021’.



Es decir que no es la misma convocatoria anual a la que están acostumbrados los grupos de teatro del país. Esta tiene 5 mil 20 millones de pesos. De los cuales 4 mil 345 millones serán para salas de teatro y destina, por primera vez, 675 millones para carpas de circo.



Sin embargo, hay reparos. Jurado explicó que “uno de los requisitos para asignar los recursos es el tamaño de las salas, el aforo, a través de eso un teatro que tenga poca experiencia pero tenga más sillas puede ganarle a un teatro que tenga 50-60 años. Nosotros pedimos que ese criterio, si se va a hacer, que se quite para que le dé más fuerza a la trayectoria de las salas y a los grupos del país que han venido desarrollando el programa durante tanto tiempo y son emblemas de la cultura”.



Los teatros venían funcionando con un aforo limitado en sus funciones. Foto: Cortesía Pequeño Teatro

En otras palabras, la convocatoria, para el gremio teatral de Medellín, no necesitaba cambios pues además sus integrantes ven con preocupación que bajaron los recursos este año.



“El año pasado el Ministerio hizo una convocatoria normal de su programa de Salas Abiertas y adicionó el 30% al total que dio a cada sala para paliar la pandemia, para ayudar en el tema dela crisis y este año no hay adición, tampoco hay aumento y se está hablando de que al contario hay mucho más dinero y mucha más participación pero la matemática no es clara y tampoco va a mejorar el recurso de las sala ni el ingreso de los recursos a las salas de teatro”, detalló Jurado.



Y es que los teatros de Medellín esperan con ansias estos recursos que lleguen de la convocatoria anual pues representan el 10% del presupuesto general de una sala. Cifra que es significativa porque las cajas de estos lugares están en saldo rojo ante la reducción de asistentes por los aforos disminuidos por el covid-19 y porque actualmente en la capital antioqueña hay toque de queda diario a las 8:00 p.m. de lunes a miércoles y otro más continuo los fines de semana (de jueves a lunes sin interrupción).



Para Diego Saldarriaga, director de la compañía Teatriados, son necesarios los recursos de las Salas Concertadas.



“Significa una inyección para facilitar al menos los pagos básicos de una sala de teatro. Nosotros reabrimos salas pero más por amor al teatro porque en términos financieros no significa nada y esto es una inyección que se puede hacer al proyecto y da una tranquilidad ya sea para los servicios públicos, el arriendo o el pago al equipo administrativo”, dijo y agregó que este grupo se presentará a la convocatoria aunque también está inconforme con los términos actuales.



¿Qué dice el Ministerio de Cultura?

EL TIEMPO consultó sobre esta situación al Ministerio de Cultura y este respondió que el tradicional Programa Nacional de Salas Concertadas no desaparece puesto que la línea ‘Reactivarte: Estímulos especiales para salas destinadas a las artes escénicas y espacios no convencionales’ que se presentó este año, “es un programa diferente, paralelo, que obedece a una iniciativa de reactivación económica de emergencia, coyuntural, e implementado para contrarrestar las consecuencias negativas de la pandemia”.



De otro lado, Amalia de Pombo, directora de Artes del Ministerio, dijo además que en materia presupuestal el recurso enfocado en este programa ha aumentado, por cuanto en 2020 se apoyaron 116 salas con 3 mil 588 millones 41 mil 600 millones de pesos ($3.588.041.600) y en 2021 se cuenta con un presupuesto de 5 mil millones de pesos.



Mientras siguen las dudas y quejas del gremio del teatro en Medellín, la convocatoria ‘Programa de Salas Concertadas: ReactivARTE 2021’ estará abierta hasta el 18 de abril. El Ministerio de Cultura recordó que las inscripciones y documentos serán recibidos únicamente de manera virtual a través de la plataforma: https://siartes.mincultura.gov.co/



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

