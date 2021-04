Médicos piden cierre total de Medellín por dos semanas

A pesar de los esfuerzos para tener más camas UCI, la ocupación crece cada vez más y ahora Antioquia registra un 92,47 % y Medellín el 96,48 %.



El gremio médico se ha mostrado muy preocupado ante este tercer pico de la pandemia en el departamento pues los casos suben cada vez más hasta el punto que han llegado a pedir el cierre total del departamento por 14 días.

Para Yessica Giraldo, epidemióloga y docente de la Universidad CES, este tercer pico está siendo más preocupante que los dos anteriores. Primero, dijo, por la aceleración del contagio, la cual tiene un comportamiento más rápido que los anteriores.



Segundo, porque el virus está afectando cada vez más a jóvenes. “Ahorita siguen más expuestos los otros grupos etarios y se ha bajado la edad de la letalidad pero los contagios y cuadros más graves se están viendo en población que es mayoritariamente productiva, quienes soportan la fuerza laboral y productiva del país, que si miras los datos del INS están entre los 40 a 49 y le sigue 30-39 y hasta ya se está viendo de 20 a 29. Sin decir que también se ha aumentado un poquito la afectación en adolescentes con respecto a lo que estábamos manejando, aunque no tan drástico”, precisó la docente.



Según Giraldo es difícil prever el pico y la meseta de esta ola, sobre todo por el bajo nivel de pruebas y no se saben datos de seroprevalencia (determina cuántas personas faltan por adquirir el virus).



“El gobernador (de Antioquia) y varios aquí han dicho que el pico sería el 15 de abril pero yo me atrevo a decir que no han presentado datos o modelos matemáticos y tengo la percepción en ese rezago de dos o tres semanas y que nos falta por ver los efectos y el impacto de Semana Santa”, dijo.



(Le puede interesar: ¿Quién es Alejandro Calderón Chatet, el nuevo gerente de EPM?)

Facebook Twitter Linkedin

Los hospitales del Valle de Aburrá, principalmente, están al borde del colapso. Foto: Jaiver Nieto

A esta situación se le suma a que ha venido creciendo un “relajamiento” de los antioqueños con respecto al virus. Así lo afirmó, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.



“Estamos en una situación gravísima que nos colapsa todo el sistema de salud que hay en Antioquia”, dijo el médico, quien agregó que desde el gremio que representa se está pidiendo para que los empresarios regulen los horarios para que no se colapse el transporte público, como ha venido ocurriendo con el metro de Medellín.



“Hemos pedido que estructuren los horarios en cuatro organizaciones que son las de gobierno, el comercio, las entidades financieras y las fábricas, de tal manera que no haya congestiones en los medios masivos o tenemos que entrar en una cuarentena de 14 días”, propuso Valdivieso.



(También puede leer: Afectaciones en el Valle de Aburrá por desbordamiento del río Medellín)

Pregúntenle al jefe si pueden salir ya. 🙏 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) April 6, 2021

Al personero de Medellín, William Yeffer Vivas, también le preocupa la actual situación porque Medellín concentra la mayoría de contagios. Según el reporte del lunes, Antioquia tenía 16.169 casos activos de covid-19, de los cuales 10.049 son en la capital antioqueña.



“Se debe pensar por parte de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia medidas más efectivas y que detengan la velocidad de contagio en esta tercera ola. Y a todos los ciudadanos, insistimos en extremar en las medidas de bioseguridad”, dijo Vivas.



De hecho, el personero alertó que al terminar este martes, Medellín llegaría al 100 % de ocupación de camas UCI.



(Le sugerimos leer: Las recetas de Tulio, graduado en ‘fracasología’, para llegar al éxito)

Según datos reportados por el CRUE con corte a la 1:00 pm del día de hoy, Medellín reporta una ocupación general de camas #Uci del 98.25% y con 111 pacientes pendiente por ubicar en una cama #UCI.

Sigue... — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) April 6, 2021

Aunque actualmente en el departamento hay medidas restrictivas como el toque de queda, ley seca y pico y cédula, para la Veeduría de la Vacunación en Antioquia, conformada por varias asociaciones, veedurías y sindicatos, estas no son suficientes. De hecho, en una carta firmada por los miembros le están pidiendo a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional un cierre total durante dos semanas.



“Cierre total del comercio y establecimientos de productos y servicios no vitales, con un mayor control del ingreso a los sistemas masivos de transporte Metro y Metroplús, con el fin de controlar uno de los potenciales focos de contagio y movilidad del virus dentro del área metropolitana. Además, se debe considerar de forma prioritaria y responsable el cierre de los aeropuertos nacionales e internacionales de la región”, dice la carta de esta Veeduría.



Entre otras consideraciones, la Veeduría pide un testeo masivo, PCR o antígeno, a población asintomática y también a todos los pacientes con síntomas respiratorios agudos o con cuadros clínicos infecciosos compatibles con covid-19, así como a todos sus contactos.



Se estima que este miércoles, la Gobernación de Antioquia anunciaría nuevas medidas para el departamento sobre todo el fin de semana próximo.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Irregularmente se vacunaron 265 personas de menos de 70 años en Valle

​

-En municipio de Magdalena se habrían colado 81 personas en vacunación



-El dramático video que muestra la situación en clínica de Barranquilla