Gremio de bares en Medellín protestó en contra de los toque de queda

Alrededor de 100 personas, entre propietarios y trabajadores de bares, discotecas y restaurantes que abren principalmente sus puertas en las noches, protestaron en el parque de El Poblado de Medellín. Pidieron que no sigan los toques de queda que los tienen al borde de la quiebra.



Vestidos de negro y rompiendo platos como símbolo de protesta pidieron que los dejen trabajar, en una actividad realizada en la mañana de este lunes.



“Estamos pidiendo a las diferentes autoridades del orden nacional, departamental y municipal que las medidas sean más efectivas y que no solo estén dispuestas para el sector de entretenimiento nocturno. Acá todos nos tenemos que poner la camiseta para que el sector no sea el único que esté pagando los platos rotos”, explicó Juan Pablo Valencia, presidente de Asobares capítulo Antioquia.



El gremio también se reunió para pedir que lo denomina como medidas de salvamento económico. “Un año de pandemia no ha sido suficiente para que el sector más afectado reciba ayudas económicas, créditos, apoyos para las nóminas, para los arriendos”, agregó Valencia.



El gremio del entretenimiento nocturno de Medellín protestó en contra de los toque de queda. Sus miembros piden que los dejen trabajar porque se van a perder empleos. La manifestación fue esta mañana del lunes en el Parque de El Poblado. pic.twitter.com/ds0CI9LdvO — David Calle (@davidcalle1) April 26, 2021

Según Asobares, cerca del 61% de los establecimientos que había en 2019 cerraron definitivamente en el 2020, además se perdieron cerca 30 mil empleos indirectos. De otro lado, con las medidas actuales de toque de queda y ley seca en las noches, en el departamento están en peligro de cerrar alrededor de 2 mil establecimientos y de perderse 15 mil empleos directos.



Ese padecimiento lo está viviendo Martín García, socio de la discoteca Brutal. “Nosotros dependemos del negocio y de los que vendamos, nos siguen llegando impuestos, servicios públicos, hay que mercar, te tienes que transportar y esa plata no te está llegando a tu casa y cómo te vas a encerrar”, comentó el empresario, quien ha acudido a préstamos para mantener la nómina de 16 empleados.



El gremio de entretenimiento nocturno, que incluye a bares, restaurantes y discotecas, también afecta a otras unidades de negocio como los valet parking.



Adrián Quirama, maneja uno en el sector de El Poblado y también estuvo en la protesta. “Aguantamos la cuarentena pasada y tratamos de mantener los mayores empleados que tuvimos pero en estos momentos ya no me está dando”, dijo.



El gremio pidió, además, que se haga un cierre generalizado de 14 días para que bajen los casos de covid-19 y así permitir una apertura de la economía los fines de semana. Sus miembros aseguran que no son los culpables de los contagios y que no quieren vivir una pandemia de desempleo.



