Sancionan a policía que bailaba uniformado en discoteca de Medellín

En medio de la crisis por el covid-19 en Medellín, un policía fue grabado en video mientras bailaba con una mujer en una discoteca ubicada en el Parque Lleras, suroriente de la capital antioqueña.



En las imágenes, el hombre porta el uniforme, por lo que se presume que estaría en servicio, mientras baila una canción de reguetón con una mujer. Al hecho se suma que estaban sin tapabocas.



Este hecho habría ocurrido el pasado el 23 de enero pero solo hasta ahora se dieron a conocer las sanciones por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“Tan pronto se tuvo conocimiento de este caso, la decisión del general Ruiz (comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá) es abrir la investigación, separar al funcionario como tal, darle una reubicación dentro de su trabajo mientras avanza la investigación para tomar las medidas correspondientes, disciplinarias o penales”, dijo el coronel Daniel Mazo, comandante operativo.



Mazo no dio más detalles al respecto pero agregó que: “esto es un hecho aislado, el grueso de la Policía son hombres profesionales, entregados y dedicados a su servicio y como tal, tenemos unos mecanismos muy fuertes, muy estrictos y eficaces en la aplicación de la norma disciplinaria o penal”.



El caso del policía se da en medio del llamado de las autoridades de salud y de la misma alcaldía de Medellín para que no se hagan fiestas y se mantenga el distanciamiento en los encuentros entre amigos y familiares.



