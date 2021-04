¡Atención! Antioquia y Medellín entran en confinamiento

Debido a la alta ocupación de camas UCI y el incremento de casos de covid-19, el departamento de Antioquia entrará en confinamiento desde este jueves 8 de abril al lunes 12.



Esto quiero decir que se restringirá la circulación de personas entre los días jueves 8 de abril, desde las 8 de la noche hasta el lunes, 12 de abril, a las 5 de la mañana.



La medida aplicará para los 10 municipios del valle de Aburrá, varios del Oriente cercano y del Occidente.



Así es como la medida empezará a regir en Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, Marinilla, La Unión, Rionegro, San Vicente, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Heliconia, Angelópolis, Ebéjico y Armenia Mantequilla.

El resto de municipios se mantiene la medida del cierre nocturno, con toque de queda de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



De otro lado, continúa la ley seca y la medida del pico y cédula en todos 125 los municipios.



Luego de que termine esta medida de confinamiento, a partir del lunes 12 de abril, se mantendrá el toque de queda nocturno entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en todo el departamento.



Sin embargo, como lo informó el gobernador encargado, el día martes 13 se evaluará, con el viceministro de Salud y el ministro las medidas para el fin de semana del 17 y 18 de abril.



"Hacemos un llamado enfático, si no tienes que salir, no salgas. Estamos en un momento crítico de la pandemia", comentó el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez.



¿Y las clases?

Así como ya se había adoptado para esta Semana de Pascual, las clases en los colegios públicos y privados suspenden el modelo de alternancia y se regresa a la virtualidad o clases asistidas desde las casas.



“Recomendamos, además, a las instituciones de educación superior a adoptar las medidas restrictivas y privilegiar la educación en el modelo virtual”, agregó el mandatario.



Aunque en Medellín ya varias habían implementado esta medida como lo son la Universidad de Medellín, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, ITM, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad CES.

Colapso en hospitales

Según la Gobernación, el departamento tiene 1.307 camas UCI, de las cuales 1.234 están ocupadas, lo que quiere decir que hay una ocupación del 94,41% y en Medellín es del 98,26% pues tiene 902 de sus 918 camas con pacientes.



El departamento está en alerta máxima ante el aumento de los contagios de covid-19, que supera los 15.000 casos activos, y el colapso de la red hospitalaria.

