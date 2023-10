‘Capitalizar Tigo-UNE no es garantía de que la empresa será rentable': Gerente de EPM

Aunque la inyección de 600.000 millones de pesos a Tigo-UNE por parte de sus socios -Millicom y EPM- supone una luz al final del túnel ante los problemas financieros, para la empresa de servicios públicos antioqueña esto no es garantía de éxito ante la realidad de la compañía de telecomunicaciones.



Así lo indicó Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, quien se pronunció sobre el acuerdo logrado entre las partes y explicó la importancia de las exigencias que hizo EPM para proteger el patrimonio de la empresa.



“Logramos acercar las condiciones de Millicom con las condiciones de EPM para lograr la capitalización que permita la continuidad de Tigo-UNE como empresa en marcha.

Pero la empresa tiene dos problemas grandes: uno, falta de liquidez, que es la falta de ingresos para pagar sus obligaciones, lo cual es grave; y el otro problema es que contablemente va a registrar un patrimonio negativo, lo que quiere decir que los pasivos son mayores que los activos”, explicó Carrillo, quien agregó que dichos pasivos superan los $5 billones.



El primer problema, prosiguió, se puede solucionar con créditos, mientras que el segundo se resuelve con la capitalización, lo cual se hizo, esperando que la empresa comience a generar utilidades, pues recordó Carrillo que Tigo-UNE lleva ocho años dando utilidades negativas.



Jorge Andrés Carrillo, Gerente del grupo EPM Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Explicó el directivo que, ante la negativa de EPM al comienzo de no capitalizar sin ninguna garantía, estaba la opción de diluir la participación accionaria.



“Es decir, que Millicom ponía los $600.000 millones y nosotros (EPM) nos diluíamos, lo que era equivalente a que vendiéramos el 95 por ciento de nuestra participación en $300.000 millones. O sea, lo que antes costaba $2,5 billones, ahora iba a costar $300.000 millones. Por supuesto dijimos que no. Lo que logramos con esta capitalización reciente es que tenemos garantía sobre los recursos”, precisó el directivo.



Es decir, que en un año Tigo-UNE debería devolver los 300.000 millones a EPM y quedan con la misma participación en la empresa (50/50) que Millicom.



Si eso no ocurre, Millicom recompraría las acciones de EPM pero no a valor intrínseco ($2.000 por acción), sino por una nueva metodología que se debe definir.



Edificio EPM Foto: EPM

“Sin embargo, lo más importante es que se logró prorrogar el vencimiento de la cláusula de protección del patrimonio público, que se vencía en agosto del 2024 y ya quedó para diciembre del 2026. Es decir, que si bien la capitalización no es garantía de que Tigo-UNE vaya a ser rentable, sí da una garantía para proteger el patrimonio de la ciudad y de EPM”, opinó Carrillo.



Recordó el directivo que hace año y medio se intentó vender la participación accionaria de EPM en la empresa por $2,5 billones, pero en cinco oportunidades el Concejo dijo que no.



Concejo de Medellín instaló periodo de sesiones extraordinarias Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO y Concejo de Medellín

Sin embargo, Carrillo insistió en que vender dicha participación es la mejor decisión para la EPM y por ende para el Distrito.



“Primero, porque no somos expertos en ese negocio; segundo, porque es una industria que requiere mucho capital y nosotros tenemos el rol de inversionista y no de controlante, entonces al ser inversionista lo que importa es la rentabilidad y la rentabilidad para EPM en Tigo-UNE es cero. Entonces esos recursos tendrían una mayor rentabilidad en los negocios que sí conocemos”, dijo el gerente de EPM.



Así las cosas, la extensión de la cláusula de protección al patrimonio le permite a EPM decirle a Millicom que le compre su participación accionaria -si lo aprueba el Concejo- y en caso de no llegar a un acuerdo EPM tiene la posibilidad de vender toda la compañía.



El directivo indicó que la Alcaldía debe insistir en la venta de dicha participación accionaria y llevarla nuevamente al Concejo, de lo contrario, será una situación que deberá resolver la siguiente Alcaldía.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín