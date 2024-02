¿Qué pasa en estaciones de Policía de Medellín? Fuga y asonada evidencian problemática

La fuga de 13 presos en el Centro de Traslado por Protección de la Minorista —que dejó un policía asesinado y otro uniformado herido— y el intento de asonada de 148 reclusos en la estación de Policía Belén San Bernardo pusieron en evidencia el complejo panorama que enfrentan actualmente los centros transitorios de reclusión de Medellín.



(Lo invitamos a leer: Denuncian asonada e intento de fuga de 148 presos en estación de Policía de Medellín)



El alto hacinamiento carcelario, que hoy supera el 200 por ciento según datos de la Personería de Medellín, tiene en jaque a las autoridades locales que aún no cuentan con una cárcel destinada exclusivamente a la reclusión de personas sindicadas por diferentes delitos en la capital antioqueña.

La agencia del Ministerio Público señaló que en la ciudad "hay niveles de hacinamiento desbordados" en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y salas de paso. A la fecha, 1.896 personas se encuentran vinculadas a procesos judiciales a la espera de una sentencia en Medellín.



(Le puede interesar: Un policía asesinado dejó la fuga de 13 detenidos de Centro de Traslado por Protección)



"Tenemos situaciones muy problemáticas como la URI y la Sijín donde el porcentaje de sobrepoblación está por encima del 1.600 por ciento, toda vez que allí solo se pueden tener 33 personas y hoy hay más de 300", aseguró Mateo Gómez, personero delegado penal, familia y convivencia.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó uno de los muros de la estación de Policía San Bernardo, en Medellín, tras una asonada. Foto: Cortesía

Para la Personería de Medellín, el hacinamiento carcelario no solo constituye una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los internos.



La situación es crítica en la mayoría de estaciones de Policía de la ciudad que cuentan con altos niveles de hacinamiento: Manrique (790 por ciento), Belén (660 por ciento), Buenos Aires (640 por ciento), Villa Hermosa (470 por ciento), Doce de Octubre (467 por ciento), San Javier (390 por ciento), Castilla (324 por ciento), La Candelaria (321 por ciento) y Santa Elena (300 por ciento).



(Además: Así operan los grupos delincuenciales que azotan al parque Lleras en Medellín)



"Aquí llevamos 11 largos años de hacinamiento carcelario, donde convirtieron las estaciones de policía en cárceles, cuando la misionalidad de la Policía no es vigilar y custodiar a personas privadas de la libertad", expresó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad en Antioquia,



En el mismo sentido, el personero delegado Gómez indicó que "esta situación no solo va en contravía de los derechos humanos de la población privada de la libertad, sino además de aquellas personas que sirven como sus custodios que son personal adscrito a la Policía Nacional".

Facebook Twitter Linkedin

Personería lanzó alerta por el alto hacinamiento en estaciones de Policía. Foto: Personería Medellín

La compleja problemática de los centros transitorios de reclusión evidencia que a la fecha, en Medellín, no se ha dado cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 2019.



"Es una problemática que tiene unos dolientes y culpables. La Corte ordenó en octubre de 2019 que se trasladaran todos los privados de la libertad que se encontraban en salas de paso a un sitio donde la administración de Medellín los tuviera porque son su responsabilidad. Aquí no se ha cumplido eso", apuntó Cardona.



Apenas el año pasado, la alcaldía de Medellín dio inicio al proyecto de construcción —a través de una alianza público privada— de la cárcel de sindicados que estará ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. Se espera que las obras se pongan en marcha antes de finalizar el primer semestre de este año.



(Lea también: Esta es la historia de la 'verdadera capital de la montaña' paisa: no es Medellín)



Para el alcalde Federico Gutiérrez lo ocurrido el viernes en la Minorista, que ya dejó a una persona recapturada, "pone en evidencia el fracaso del sistema carcelario en Colombia".

Es necesario implementar políticas integrales que incluyan en el avance de la construcción de la cárcel metropolitana y es imperativo que se tomen acciones concretas y decisivas FACEBOOK

TWITTER

Según el mandatario, "como no hay cupos en las cárceles tiene que haber otros centros de detención". El alcalde aceptó que las estaciones de Policía están llenas y que los uniformados se están dedicando a cuidar detenidos en lugar de ocuparse en temas de operatividad.



"Es un tema que se tiene que resolver y que es muy importante un lineamiento desde lo nacional. Esto es parte de lo que hoy se está evidenciando", aseveró Gutiérrez.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La Personería de Medellín instó a las autoridades a tomar medidas "inmediatas y efectivas" para abordar el problema del hacinamiento carcelario en los centros de detención transitoria de Medellín.



"Es necesario implementar políticas integrales que incluyan en el avance de la construcción de la cárcel metropolitana y es imperativo que se tomen acciones concretas y decisivas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de toda la población privada de la libertad", puntualizó la agencia del Ministerio Público.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28