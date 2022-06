Varios sujetos con arma de fuego irrumpieron a un negocio en el barrio Colombia, Suroriente de Medellín, e intentaron robar una caja fuerte que tenía en su interior láminas de plata.



El hecho ocurrió en el mañana de este viernes, cuando el dueño del establecimiento alertó a las autoridades.



"Una vez se alerta a la Policía Nacional estos sujetos, al momento de huir, no se la pueden llevar, se les cae, y es así como se activa un plan candado y se hace un cierre de vías y esta presión genera que los sujetos abandonaran el vehículo en el sector de Belén Rosales (suroccidente)”, detalló José Galindo Sánchez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



El comandante aclaró que el establecimiento en donde ocurrió el hecho no es abierto al público y que no hubo heridos.



“En este momento, estamos analizando los videos públicos y privados de la ciudad de Medellín para conocer mayores detalles y características de las personas que participaron en este hecho”, agregó.



Las autoridades también analizarán las huellas dejadas en la caja fuerte y en el vehículo abandonado, como parte de la investigación.



Este intento de robó recordó el hurto ocurrido el 4 de noviembre del año pasado, cuando alrededor de 20 hombres asaltaron una fundidora de oro en un sector de El Poblado, por la Avenida Las Vegas.



MEDELLÍN

