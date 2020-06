Medellín frena piloto de restaurantes por traslados desde Hidroituango

Tras la polémica que se presentó en Medellín este martes, por los obreros de Hidroituango contagiados de covid-19 que llegaron a la ciudad sin autotorización, se puso freno a la prueba piloto que se llevaría a cabo para la reapertura del sector de los restaurantes.

Por ahora, la prioridad de la alcaldía de Medellín es hacer el cerco epidemiológico de estos obreros que arribaron a la ciudad.



"Hasta que podamos resolver esa situación de que sin autorización están trayendo personas covid a Medellín, lo cual nos tiene muy molestos, también el piloto de restaurantes queda suspendido y pausado", explicó Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico.

El alcalde decidió frenar algunos pilotos con estos restaurantes, entonces lo que estamos ahora activando es la vida económica, no la social. Por ahora no hemos dado la autorización.

"El alcalde decidió frenar algunos pilotos con estos restaurantes, entonces lo que estamos ahora activando es la vida económica, pero no la social. Esto no está ligado por ahora a restaurantes, bares, casinos. en cualquier momento lo haremos pero por ahora no hemos dado la autorización, ni lo hemos comunicado", ahondó el secretario.(Le puede interesar: Denuncian traslado irregular de obreros de Hidroituango con covid-19)

De acuerdo con Fenalco Antioquia, se estima que el sector de los restaurantes, bares y discotecas registrados en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia son 8.871, de las cuales 6.627 son de alimentos, restaurantes y cafeterías; aunque las cifras sería superiores porque es un sector informal.



En la cadena de alojamiento y servicios de comida, donde está inmersa la industria de entretenimiento conformada por bares, discotecas, restaurantes y cafeterías se encuentran registradas en el valle de Aburrá alrededor de 10.985 empresas; sin embargo, desde Fenalco Antioquia estiman que hay aproximadamente 40.000 establecimientos de este tipo que generan alrededor de 130.000 empleos directos.





Restaurantes, bares y discotecas se declaran en un estado de insolvencia y quiebra masiva que puede ser entre un 50 y 60 por ciento. Incluso, se habla hasta de un 70 por ciento porque están tratando de llegar a acuerdos con el tema de arriendos.

MEDELLÍN

EL TIEMPO