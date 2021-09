Medellín disfruta de su Fiesta del Libro durante 10 días

El año pasado la Fiesta del Libro de Medellín se realizó de manera virtual debido a la pandemia del covid-19, que impidió eventos masivos presenciales. Este 2021 el panorama cambió y el reconocido Jardín Botánico será el escenario principal de visitantes, invitados y libros, entre este viernes 24 de septiembre y el 3 de octubre,



“Fue un reto impresionante hacerlo todo virtual y tuvo sus cosas interesantes porque llega a otro público que muchas veces no visitaba la fiesta y todo pero nada como la presencialidad”, dijo la directora de los Eventos del Libro, Ana Piedad Jaramillo.



(Le puede interesar: Ciclistas en el Metro de Medellín tendrán facilidades de acceso)

Serán más de 2 mil actividades pero habrá controles de aforo. Por ejemplo, en el Jardín Botánico será entre 6.500 y 7.000 personas al mismo tiempo. Además se exigirá a los mayores de 40 años de edad que ya estén vacunados contra covid-19 o que ya hayan iniciado, por lo menos, con la primera dosis.



Los 130 lanzamientos de libros y la gran oferta comercial disponibles en los salones de libro infantil y juvenil, universitario, nuevas lecturas y editoriales independientes serán una ayuda para un sector que estuvo muy golpeado por la pandemia.



“Además este año va a haber el Salón del cómic y la ilustración, será por primera vez presencial porque el año pasado lo hicimos virtual. Ha tomado mucho auge sobre todo en los jóvenes y entonces también es para fomentar la lectura”, agregó Jaramillo.



(También puede leer: Nuevo round: Álvaro Uribe denunció a la Alcaldía de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Los escritores e ilustradores de literatura infantil abordan temas espinosos que pueden vivir los niños. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Las actividades artísticas acompañarán las compras y los encuentros con los escritores. Una de ellas será el ‘Cuentódromo’, un lugar que será para contar historias narradas. Este sábado, a las 7 p.m., estará Juan Fernando Castrillón y su personaje Señor Nada.



“El sábado se van a encontrar un personaje que se viene alimentado de toda esa tradición nadaista, a partir de esos seres de la calle, esos personajes que están ahí habitando y viviendo todo lo que pasa en una ciudad sometidos a un término político, a una democracia que no existe y a un tema religioso que sigue sin resolver”, explicó el artista.



Los lanzamientos de libros harán parte de la programación. Sara Jaramillo Klinkert, presentará su libro ‘Donde cantan las ballenas’. Será también este sábado, a las 5:00 p.m., en el Salón Humboldt.



“Para mi volver a la presencialidad significa mucho, porque mi primera y segunda novela tuve que lanzarlas de manera virtual y fue como una sensación muy agridulce. Entonces que la Fiesta del Libro de Medellín abra sus puertas y nos permita el encuentro cara a cara me parece increíble porque puedo asegurarles que no hay nada que compense el encuentro y el cariño con los lectores”, expresó la escritora.



También habrá otras presentaciones de libros como ‘El camino que abrimos’, de María Emma Mejía, el 3 de octubre, a las 5:00 p.m.; y también ‘Tramas de confianza,’ de Rafael Aubad, este sábado 25 de septiembre, a las 3:30 p.m.



(Le sugerimos leer: Jóvenes hacen fiestas clandestinas en obras del túnel en Amagá, Antioquia)

¡El Cuentico Amarillo y la alegría de la #FiestaLibro2021 se toman la @AlcaldiadeMed! ✨



Ven y conoce todos los personajes de El Mago de Oz y todos los cuenticos del 24 de septiembre al 3 de octubre en el @jbotanicomed



¡Te esperamos! 🥰🤗#NosMueveLaCultura pic.twitter.com/E5CrBvRZ8g — Fiesta del Libro (@FiestaLibro) September 23, 2021

Para inaugurar la celebración de la Fiesta, el Jardín Lectura Viva tendrá programación todos los días a partir del 24 de septiembre al 3 de octubre, cautivando a chicos y grandes en torno a Las Palabras y la obra literaria invitada El Mago de Oz.



El horario para asistir será de lunes a viernes entre las 10:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras, los sábados y domingos el horario será de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. y algunos de ellos tendrán actividades hasta las 8:00 de la noche.



Este año también habrá programación paralela en otros lugares distintos al Jardín Botánico, entre estos el Teatro Al Aire Libre Carlos Vieco, la Casa de la Música, Pequeño Teatro, Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, CasaTeatro El Poblado, Teatro La Fanfarria y Teatro La Hora 25.



Además, el Festival Internacional Medejazz celebrará sus 25 años de historia en el marco de la Fiesta del Libro, con programación del 24 al 29 de octubre y presentaciones de Guateque Project, Juan Charry Jazz Project, Madera Jazz, Marcos Cañola Cuarteto y Modern Jazz Trío.



“Estamos muy complacidos de celebrar estos 25 años con los 15 años de la Fiesta del Libro y la Cultura, que es un aliado muy importante para Medejazz. Este año, además de compartir música, también compartiremos literatura, poesía y todo lo que significa esta gran fiesta para Medellín. Ustedes podrán ir a disfrutar de conciertos totalmente gratis, no hay que pagar ni un solo centavo por entrar a disfrutar de la música”, expresó el director del festival, Óscar Castañeda.



(Lea también: Infiltran policías para frenar robos masivos en restaurantes de Medellín)



Para tener en cuenta:

Para ingresar a la Fiesta se han habilitado dos entradas. La primera, para el público general y personas con capacidades diferentes, está ubicada sobre la carrera 52 (Carabobo). La segunda, ubicada en la rotonda cercana a la estación Universidad del Metro, recibirá a los estudiantes de los colegios que asisten a Jardín Lectura Viva y actividades de promoción de lectura, al personal de Eventos del Libro, aliados, entidades participantes, escritores y empleados.



Si quiere ingresar más rápido, inscríbase en la página oficial de este evento. Pero también puede llegar sin inscripción previa, pues allá habrá una fila para hacerlo.

Finalmente, encuentre toda la programación y la inscripción para entrar en: fiestadellibroylacultura.com



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Un civil habría resultado herido en confrontaciones en Cajibío, Cauca

​

-Creciente del río Combeima arrasó con unas 40 viviendas en Ibagué



-Así pasa los días monja colombiana secuestrada en África por Al-Qaeda