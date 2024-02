Fico propone crear una secretaría de Turismo para Medellín, ¿qué opinan los expertos?

Ante la secretaría general del concejo el alcalde Federico Gutiérrez radicó el pasado viernes, 23 de febrero, un nuevo proyecto de acuerdo con el que busca, entre otras cosas, crear una secretaría de Turismo para Medellín.



La nueva dependencia tendría como objeto ejercer la autoridad turística en la capital antioqueña a través de la creación y ejecución de políticas, planes y proyectos para la sostenibilidad, la innovación, la productividad y el posicionamiento del Distrito como atractivo a nivel nacional e internacional.

"El turismo en la ciudad fue creciendo de manera desordenada y no necesariamente con la mejor articulación. Hay unos sectores muy importantes en los que uno ve que hoy se generan unos 90.000 empleos directos y más de 9.400 empresas dedicadas al sector turismo. Hoy el turismo representa siete puntos del PIB", explicó Gutiérrez sobre la importancia de la nueva secretaría.



Según el proyecto radicado ante el concejo, la dependencia —que actualmente está vinculada a la secretaría de Desarrollo Económico— tendría dos subsecretarías: Planificación, control y competitividad turística, y Promoción turística y entretenimiento.

El Pueblito Paisa, en el cerro Nutibara, es uno de los atractivos más visitados por turistas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

La primera tendría entre sus funciones crear y hacer seguimiento a las políticas públicas distritales relacionadas con el turismo y ejecutar la planificación del sector. También debe adelantar estrategias de seguridad turística y desarrollar programas de fortalecimiento empresarial.



Otra subsecretaría tendría a su cargo ejecutar el plan de mercado turístico de la ciudad, dirigir la estrategia de marca ciudad, impulsar y promover eventos en la capital antioqueña y fortalecer la cadena de valor turística.



"Queremos un turismo que genere valor. No queremos ese que viene a acabar con nuestros niños, niñas y jóvenes. Aquí los importante es ver cómo esto es un renglón económico para la ciudad y una gran oportunidad para todos", agregó el mandatario distrital.



Según el estudio adelantado por la administración distrital para justificar la propuesta, si bien el turismo ha significado importantes ingresos para la ciudad y ha tenido un destacado crecimiento en el número de visitantes, también ha causado otras problemáticas como "el crecimiento de los precios de los arriendos, cambio de vivienda familiares a modalidades como los Airbnb y la explotación sexual".



"Medellín ha experimentado en los últimos 3 años un deterioro en las variables clave que constituyen el soporte como destino, el desconocimiento a los acumulados obtenidos en gobernanza y capital empresarial, el desprecio por los avances en gestión turística realizados por las administraciones anteriores, la profundización de factores de inseguridad y el abandono a los sitios de interés y los principales atractivos turísticos de la ciudad", se lee en el informe.



En este sentido, entre los retos que la propia alcaldía analiza para la consolidación de la ciudad como un destino turístico competitivo y sostenible están pasar de la subexplotación turística al turismo regenerativo, de los recursos turísticos a atractivos turísticos protegidos, de infraestructura deteriorada a equipamientos con mantenimiento, de empresas ilegales e informales a empresas legales e innovadores, de institucionalidad fragmentada a articulación institucional, y de comunidades afectadas a comunidades beneficiadas.

Más de 1,3 millones de turistas visitaron Medellín en 2023 según datos de la alcaldía de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Reacciones a la propuesta

Si bien todavía falta para que la propuesta sea una realidad —el concejo de Medellín deberá debatir en primer y segundo debate la modificación a la estructura orgánica del nivel central del Distrito— la posible creación de una secretaría de Turismo tiene buenos ojos en la ciudad.



Nueve gremios del sector, por ejemplo, respaldaron la iniciativa del alcalde Gutiérrez al señalar que con la nueva dependencia se garantizará a la ciudad "un equipo técnico y profesional" que ayudará a enfrentar problemas relacionados con el turismo como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el consumo de estupefacientes, la extorsión, la ilegalidad, entre otros.



Los gremios aseguraron que en el sector "hay compromiso total por seguir generando empleo" y afirmaron que hay "grandes retos y responsabilidades", por lo que celebran la creación de la nueva secretaría. "Es hora de darle el valor al turismo y trabajar conjuntamente para convertir a la ciudad en epicentro del entretenimiento", manifestaron en un comunicado.

Turistas extranjeros recorren las calles del centro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, aseguró que el anuncio del alcalde concuerda con el llamado que la agencia del Ministerio Pública había hecho desde hace tres años a la administración distrital.



"El año pasado emitimos un concepto, a través de una investigación académica, en la que pedíamos considerar la modificación de la política pública de turismo para que no solo se enfocara en el concepto de la promoción, sino otra serie de retos como lo son la seguridad turística", aseveró Calle.



Para el líder del Observatorio las estrategias que adopte la nueva secretaría no solo se deben enfocar en proteger al turista nacional o extranjero, sino también a los locales que se ven impactados por las dinámicas alrededor del turismo. "El reto es que sigan dando una promoción y que se siga mostrando a Medellín como un destino atractivo, pero que también podamos meter la mano en temas de seguridad. Es el momento", agregó Calle.



Precisamente, este fin de semana, dos días después de anunciada la creación de la secretaría, se conoció que un turista estadounidense fue asesinado en medio de un riña en una apartamento de El Poblado. Según datos de la alcaldía de Medellín, es el primer caso de homicidio en 2024, pero hay otros 11 extranjeros no venezolanos que han muerto en circunstancias como suicidios o sobredosis durante este año.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las principales problemáticas que ha dejado el turismo en zonas como el parque Lleras. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Ledys López, exsubsecretaria de Turismo de Medellín y doctora en turismo de la Universitat de les Illes Balears, apuntó que ya es el momento de que una ciudad que no fue concebida para el turismo tenga una secretaría de este tipo.



"Creo que allanamos el camino en los últimos 4 años para llegar a este punto de inflexión. No solo por la necesidad sentida de los empresarios, sino porque la actual estructura administrativa y sus funciones no permitían dar respuesta a las necesidades de esa 'ciudad con turismo'", apuntó la académica.



Para López la nueva dependencia, y en especial la subsecretaría de Planificación y control, deberá asumir el reto de impulsar el Sistema de Inteligencia Turística y dirigir toda la regulación del sector "dados los enormes vacíos legales que tienen la legislación turística de nuestro país".



Alejandro Arias, concejal de la Alianza Verde, destacó que el buen momento que vive la ciudad en materia de turismo –considerando que no es la capital del país ni tiene atractivos de sol y playa— "se debe capitalizar con la generación de mecanismos que permitan más impacto económico y más control, sin crear más burocracia, tal y como lo plantea el proyecto de acuerdo 009".



Según el documento presentado por la alcaldía, la dependencia solo necesita de la creación de dos nuevos empleos: un subsecretario y un secretario de despacho. Los funcionarios adscritos actualmente a la subsecretaría de Turismo serán reubicados en la nueva secretaría y allí también llegarán desde otras dependencias los servidores que sean necesarios para atender las necesidades.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28