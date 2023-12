'Fico' Gutiérrez alertó que 7 entidades de Medellín están en riesgo de ser liquidadas

El alcalde electo Federico Gutiérrez lanzó este martes, 19 de diciembre, una nueva alerta sobre los hallazgos que encontró su equipo en el proceso de empalme con la Alcaldía de Medellín. Esta vez se trata de un millonario déficit presupuestal que enfrentan siete entidades del Conglomerado Público de la capital antioqueña.



"Estamos encontrado un déficit en las entidades donde hay graves denuncias de corrupción por más de 400.000 millones de pesos", dijo Gutiérrez, quien aseguró que los entes están en crisis y en grave riesgo de ser liquidados.

La situación más crítica, según la información recolectada por el equipo de empalme, se encuentra en el Hospital General de Medellín, donde hay un déficit de 200.00 millones de pesos. Un panorama similar vive Metrosalud donde el hueco asciende a 120.000 millones de pesos.



"Les pediré (al personal de salud) que no cesen los servicios y que como administración municipal, a partir del 1 de enero, entraremos a solucionar los graves problemas de la entidad para que sigamos prestando servicios con calidad", expresó Gutiérrez sobre Metrosalud.

La delicada situación financiera del Hospital General de Medellín ha sido denunciada por el personal de la institución. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

En las dos entidades no se podrán realizar cambios en el personal directivo hasta marzo de 2024, por lo cual el mandatario electo cuestionó si las situaciones financieras de las entidades aguantará hasta ese momento. Otro centro de salud con déficit es el Hospital Infantil Concejo de Medellín que tiene un hueco de 60.000 millones de pesos.



A ellos se suman Telemedellín, con pérdidas por 10.000 millones de pesos y déficit en operación por 5.000 millones de pesos; el Isvimed con recursos faltantes por 15.000 millones de pesos y la EDU, con un déficit de 2.000 millones de pesos.



"No hemos recibido toda la información requerida. Vemos un desorden administrativo inmenso en muchas de las entidades. Hemos solicitado en cuestionarios que sean respondidas las preguntas", afirmó el alcalde electo sobre el proceso de empalme.



Y agregó: "Ya le corresponderá a los entes de control hacer las investigaciones, a mí me corresponder resolver los problemas y hacer estas alertas que estamos encontrando".

Hoy estuve reunido toda la mañana con quienes han hecho parte de nuestro comité de empalme y con quienes harán parte del gobierno Distrital a partir del 1 de Enero.

Mañana a las 10 am daremos una rueda de prensa para explicar la delicada situación financiera en la que recibimos… pic.twitter.com/DwrwkIfbnZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 18, 2023

Desfinanciación en algunos programas

El alcalde electo anunció que a partir del 1 de enero realizará traslados presupuestales para cubrir desfinanciación. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Gutiérrez también explicó que hay algunos programas de la administración distrital que están desfinanciados para su adecuado funcionamiento el próximo año. "Tenemos claro dónde están los déficit, dónde están las necesidades más grandes para poder cumplir con la compromisos sociales y se tiene que garantizar", expresó.



La secretaría de Educación es una de las dependencias de la Alcaldía de Medellín que, según el equipo de Gutiérrez, tienen una desfinanciación por 200.000 millones de pesos, principalmente, en el funcionamiento de las instituciones educativas y el mejoramiento de la infraestructura educativa.



Según el presupuesto aprobado por el Concejo de Medellín a principios de diciembre, la secretaría de Educación tendrá 1,46 billones de pesos en recursos de inversión. Allí se incluyen 137.047 millones de pesos en vigencias futuras para el mantenimiento de las instituciones educativas.



Al Plan de Alimentación Escolar —que según el presupuesto del 2024 tendrá 208.477 millones de pesos— le faltan 112.000 millones de pesos para su operación durante todo el año. Y a la secretaría de Salud requiere 168.000 millones de pesos adicionales a los 1,37 billones de pesos aprobados para el próximo año.

El Metro de la 80, según Gutiérrez, requiere recursos extra por 1,17 billones de pesos. Foto: Alcaldía de Medellín

Otras dependencias con desfinanciación que requerirán de traslados presupuestales son Infraestructura (500.000 millones de pesos), Inder (60.000 millones de pesos), Movilidad (50.000 millones de pesos), Mujeres (3.500 millones de pesos), secretaría General (2.500 millones de pesos) y Sapiencia, (145.000 millones de pesos), que según Gutiérrez no tiene los recursos garantizados durante todos los semestres para los estudiantes de matrícula cero.



Gutiérrez también expuso que la ciudad tiene una deuda de 147.000 millones de pesos con EPM por el pago del alumbrado público. Al respecto, el alcalde (e) Óscar Hurtado explicó este lunes que en 2022 hubo un incremento del 42 por ciento en el rubro por lo cual los recursos fueron insuficientes.



"Eso no quiere decir que el Distrito haya recaudado la tasa de alumbrado público y no lo haya trasladado a la empresa prestadora del servicio. Los recursos que se adeudan están en la caja del Distrito como superávit por mayor recaudo", dijo el mandatario.



Además, según el equipo de Gutiérrez, hay un déficit de 97.000 millones de pesos en el pago del Fondo de Estabilización Tarifaria que se utiliza para cubrir la operación del Metroplús. El Metro de Medellín, en una demanda que presentó contra el Distrito, indicó a principios de este mes que la deuda estaba en 70.809 millones de pesos.

Hurtado, por su parte, explicó que en los últimos cuatro años la administración pagó 300.000 millones de pesos para financiar el FET y que los recursos del próximo año están asegurados en caja y en vigencias futuras.



El Metro de la 80 es otro proyecto con desfinanciación por 1,17 billones de pesos que se explican por un par de intercambios viales que no fueron incluidos en la financiación con el Gobierno Nacional y un déficit de 500.000 millones de pesos, alertado a principios de este año por la empresa, por efecto de la indexación del dólar.



Finalmente, hay desfinanciación del pasivo pensional por 200.000 millones de pesos, rubro que tiene recursos asegurados en el presupuesto del 2024 por 205.383 millones de pesos.



"La responsabilidad de nosotros, de acuerdo a las prioridades de ciudad que hay, en lo físico y en lo social, es garantizar y hacer los traslados presupuestales para que funcione la educación, la salud, tapar huecos rápidos en muchas de esas entidades descentralizadas", expresó Gutiérrez.

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com