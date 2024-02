Fico Gutiérrez advierte posible parálisis del Metro de la 80 por recursos de la Nación

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió en la mañana de este lunes, 12 de febrero, que las obras de construcción del Metro de la 80 podrían tener una parálisis a mitad de este año en caso de que no se transfieran los recursos del Gobierno Nacional por 490.000 millones de pesos en vigencias futuras.



Esta situación se daría por los errores que se presentaron al momento de liquidar el presupuesto de la Nación para el 2024, los cuales fueron revelados la semana pasada por el diario Portafolio. El decreto del Ministerio de Hacienda no coincidió con el preparado inicialmente y no quedaron discriminados 108 rubros por cerca de 13 billones de pesos.

La coyuntura afecta 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura, 11 del Ministerio de Educación y una serie de asignaciones en cabeza de Hacienda relacionadas con transporte masivo y sistemas férreos del país.



El error es que el Gobierno no separó del decreto de liquidación el anexo del gasto y tampoco discriminó los recursos de inversión que tendrán cuatro sectores.

La firma de acta de inicio del Metro de la 80 se dio en abril del año pasado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Al respecto, Gutiérrez señaló que los "recursos son importantes" para avanzar en las obras del Metro de la 80, por lo que decidió enviar una carta al presidente Gustavo Petro y los ministros de Transporte y Hacienda para advertir la situación.



Sobre los recursos, el mandatario aseguró que "deberían estar entrando en junio o julio de este año, pero sin estar etiquetados, sin respetar vigencias futuras entraríamos en una parálisis del proyecto y entraríamos en una cascada de demandas por parte del contratista".



En busca de una solución a la problemática, el alcalde se reunió este lunes con la bancada antioqueña del Congreso de la República. Durante el encuentro se evaluaron las diferentes opciones que hay sobre la mesa.



"Yo les expresé la preocupación que tengo sobre esto y la gran mayoría la comparte y se han pronunciado. Dicen que una cosa fue lo que votaron y otra lo que salió en el decreto de liquidación", enfatizó el mandatario.



En Antioquia también están en riesgo 390.000 millones de pesos para la terminación de las vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria Echeverri —el más largo de América—, que contó con financiación de la Alcaldía de Medellín por cerca de medio billón de pesos.

¿En qué va el Metro de la 80?

El Metro de la 80 avanza en las actividades de la etapa de preconstrucción. Foto: Cortesía

El Metro de la 80 es la obra de infraestructura más importante que actualmente se construye en Medellín. Con una extensión de 13,25 kilómetros —y una inversión de 3,54 billones de pesos— recorrerá el occidente de la ciudad de norte a sur, desde Caribe hasta Aguacatala.



El acta de inicio del contrato se firmó a finales de abril de 2023 con la Unión Temporal Metro de la 80 y el grueso de las labores constructivas iniciarán en abril de este año una vez finalice el diseño de detalle, movimiento de redes y toda la gestión predial.



Los recursos para su construcción están asegurados a través de un convenio de cofinanciación con un 70 por ciento de parte de la Nación y un 30 por ciento el Distrito de Medellín a través de vigencias futuras.



Sin embargo, la obra enfrenta un déficit por mayor valor del proyecto debido a variables macroeconómicas por más de 510.000 millones de pesos, según advirtió el Metro de Medellín desde el año pasado.



A eso se suma que siete intercambios viales que se necesitan para el proyecto no fueron considerados en el acuerdo con el Gobierno Nacional y tampoco están presupuestados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito vigente a la fecha.



"Estos intercambios viales deben ser asumidos por el Distrito para poder tener a plena marcha el Metro de la 80. Hay que desponer, en principio, 665.000 millones de pesos sin tener hoy la factibilidad del proyecto en términos de vigencias actuales, lo que puede ser mucho más de lo que hoy se está planteando", expresó a mediados de enero el secretario de Hacienda, Orlando Uribe.

