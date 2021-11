¿Busca usted vivienda en Medellín? Estos tips, de seguro, le pueden ayudar

Una de las tantas enseñanzas que ha dejado la pandemia del covid-19 ha sido la importancia de la vivienda.



No es solo por los confinamientos decretados por las autoridades o por la importancia de tener un lugar óptimo para realizar trabajo en casa.



De acuerdo con los expertos del sector todo lo vivido el año pasado, y parte de este, demostró que tener propiedad raíz es importante porque “constituye un ‘activo refugio’, es decir son inversiones que en épocas de incertidumbre, debilidad económica o crisis financiera, con un aumento en el nivel de riesgo, ayudan a mantener la estabilidad o incluso a incrementar su valorización”.



Y las cifras en cuanto a venta de vivienda nueva en Medellín, su área metropolitana y el Oriente cercano avalan el buen momento que vive el sector en medio de la reactivación económica.



Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz, expresó que este año se ha evidenciado la recuperación en la venta de vivienda nueva, con cifras de más de 24.000 unidades, lo que igualaría los indicadores del 2019, antes de la pandemia.



Asimismo, agregó que se espera cerrar el año con 62.000 negocios de propiedad raíz.

Un evento que ayudará a jalonar el buen momento de la vivienda, nueva y usada, es la Feria de la Vivienda 2021, la cual se realiza desde ayer, de 10 a. m. a 8 p. m., de manera presencial en los pabellones verde y azul de Plaza Mayor e irá hasta mañana domingo, desde las 10 a. m. hasta las 6 p. m..



Pero, el certamen también contará con una edición virtual hasta el próximo 26 de noviembre.



En este evento, explicó Estrada, los interesados podrán encontrar más de 320 proyectos nuevos ubicados en Medellín, el valle de Aburrá y el Oriente cercano, además de 4.500 inmuebles usados.



No es solo para venta, el directivo gremial contó que los visitantes “podrán encontrar asesoría especializada y financiación, ya que el evento cuenta con 150 expositores, entre ellos 2 cajas de compensación familiar y 10 entidades financieras”.



Lo que revelan los estudios

​

Tomar la decisión de conseguir vivienda, de acuerdo con conocedores del gremio, debe ser algo tomado con calma y mucha información debido a la magnitud de la inversión y a que será un espacio, ya sea para vivir en él o para hacer negocio.



Francia Helena Herrera, gerente Nacional de Ventas y Mercadeo de la plataforma Vivendo, coincidió con el gerente de La Lonja en que es el momento ideal para la compra de vivienda.



“El 2021 se ha perfilado como el mejor año en la venta de vivienda VIS y NO VIS, gracias al dinamismo del sector y a la robusta oferta, de la cual Antioquia no es la excepción, ya que cuenta con diversidad de proyectos para todos los gustos y en las zonas de mayor valorización”, aseguró Herrera.



Precisamente, este portal realizó una encuesta sobre los ingresos familiares de las personas interesadas en la compra de vivienda.

Subsidios de vivienda en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

De acuerdo con el sondeo, el 61,4 por ciento de estos clientes potenciales tienen ingresos familiares entre un millón y dos millones 500 mil pesos mensuales; el 20,5 por ciento recibe entre dos millones 500 mil y cuatro millones de pesos al mes; el 7,4 por ciento de cuatro millones a seis millones de pesos; 5,8 por ciento menos de un millón de pesos; 3,7 por ciento de seis millones a 12 millones y 1,2 por ciento más de 12 millones de pesos.



La encuesta también indicó que el 93,9 por ciento de las personas que quieren adquirir vivienda en este departamento lo harían por primera vez.



En cuanto al tiempo de compra, el 48,8 por ciento no lo sabe aún, el 23,8 por ciento prefiere hacerlo antes de los tres meses, el 17,5 por ciento en un año y el 9,9 por ciento entre los tres y seis meses.



De otro lado, la plataforma Properati, también de propiedad raíz, elaboró un informe sobre los ingresos promedio necesarios para calificar a un crédito hipotecario y comprar un apartamento en el valle de Aburrá, sin tener en cuenta subsidios o un monto previo para la cuota inicial.



Según el portal, el precio promedio de los apartamentos en Manrique es de 140 millones de pesos, siendo el más bajo de la capital paisa.



“Quien desee comprar un apartamento en esta comuna con un plazo a 20 años, debe ganar mínimo 2,9 millones de pesos al mes”, dice el informe.



Del otro lado, la zona más cara es El Poblado y para tener una vivienda promedio tendrá que ganar más de 13 millones de pesos al mes, difiriendo su crédito a 20 años. En este sector, los apartamentos cuestan 680 millones de pesos, en promedio, reveló el portal.



En un punto medio se encuentran los municipios de Bello e Itagüí, donde se requerirían ingresos mensuales de 4,4 millones de pesos y 4,8 millones de pesos, respectivamente, para comprar un apartamento a un plazo de 20 años.



De igual forma, para Sabaneta y Envigado, en ese mismo plazo, se necesitarían ingresos de 6,6 millones de pesos y 8,5 millones de pesos al mes.



“La respuesta al por qué los ingresos son limitantes a la hora de buscar vivienda está en las políticas bancarias. Cuando una persona adquiere un crédito de vivienda, la cuota mensual no puede superar el 30 por ciento de sus ingresos, ni debe tener deudas mensuales superiores al porcentaje de sus ingresos; tampoco debe estar reportada ante las centrales de riesgo ni presentar moras en sus obligaciones”, explica el portal.



Guía de compra



Aunque puede parecer sencillo, la búsqueda del proyecto inmobiliario ideal va más allá del precio.



En el sector definieron cuatro aspectos importantes a la hora de buscar un lugar para vivir: el primero es indagar e informarse sobre el equipo profesional que gerencia, construye y vende el proyecto (trayectoria, experiencia e idoneidad).



Lo segundo es revisar que los aspectos jurídicos estén en orden. Los documentos más relevantes para vivienda nueva son: el radicado de ventas (proyectos en planos), licencia de construcción y que el proyecto esté vinculado a una fiducia o a un banco financiando la construcción, esto es una garantía de que expertos ya han revisado esta documentación.



Para vivienda usada son: certificado de tradición y libertad y el estudio de títulos, el cual te permitirá conocer los gravámenes, afectaciones y la titularidad del inmueble, explicó La Lonja.



Lo tercero es comparar los precios y hacer bien las cuentas, ya que muchos potenciales compradores desconocen que hay que hacer gastos de la transacción, como los son los gastos de escritura, registro, avalúo, impuesto de renta, retenciones, entre otros.



Por último, la recomendación es elegir un inmueble que se ajuste a las necesidades.

Además de la ubicación, sopesar el estrato y la seguridad de la zona, verificar beneficios del sector como la cercanía con instituciones educativas, religiosas y culturales, transporte, parques, centros deportivos y recreativos.



ALEJANDRO MERCADO

EL TIEMPO MEDELLÍN

​@AlejoMercado10

