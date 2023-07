En medio de la polémica que hay por la reducción presupuestal, la cancelación de un par de eventos privados y algunas quejas por la instalación de una tarima en un sector residencial y educativo, inició este viernes, 28 de julio, la edición 66 de la Feria de las Flores en Medellín.



A pesar las críticas de algunos sectores políticos y culturales, la alcaldía de Daniel Quintero invitó a locales y visitantes disfrutar de los 11 días del evento cultural más importante del año en Antioquia, que contará con más de 40 actividades públicas y más de 120 privadas.

La fiesta ―que tendrá un presupuesto de 12.000 millones de pesos con una reducción del 27,2 por ciento con relación al 2022― se extenderá hasta el próximo 7 de agosto con la realización del emblemático Desfile de Silleteros.



El recorrido contará con 524 silleteros del corregimiento de Santa Elena ―cuatro cupos más que el año pasado―, que desfilarán por la avenida Regional, la calle San Juan y la avenida del Ferrocarril. El recorrido, a diferencia de años anteriores, no contará con graderías y el público lo podrá observar desde las calles.

El evento iniciará el 28 de julio y se extenderá hasta el 7 de agosto. Foto: Alcaldía de Medellín

El hecho de no tener tribunas para el desfile es uno de los impactos del déficit presupuestal que enfrenta la alcaldía de Quintero para este año. La administración tiene un hueco de 330.000 millones de pesos que estaban previstos desde EPM y que finalmente no llegaron.



El mandatario acusó en diferentes oportunidades al Concejo de la ciudad por no aprobar la llegada de recursos extraordinarios de la empresa para cubrir el dinero faltante.



Mientras que los corporados opositores manifestaron su preocupación por la falta de planeación ante un presupuesto histórico que sin la plata de EPM es cercano a los 7,96 billones de pesos.



A la reducción presupuestal se suma el cruce de versiones por la participación de Luis Alberto Posada en el concierto inaugural y las cancelaciones de dos eventos privados ―el concierto Pa' Medallo y el Desfile de Chivas y Flores―, que alcanzaron a generar algún temor entre los comerciantes por la disminución de 3.000 puestos de trabajo.



También, en los últimos días, hubo algunas quejas de la comunidad vecina al sector de la carrera 70, en Laureles, por la instalación de una tarima en vía pública, cercana a la Universidad Pontificia Bolivariana y sectores residenciales. No es la primera ocasión que pone un escenario allí en el marco de las Feria de las Flores.

El Desfile de Silleteros es el principal evento de la Feria de las Flores en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Quedan cordialmente invitados, será un desfile de paz, amor, mucha tradición y muchas flores. A todos los esperamos en Medellín FACEBOOK

"El foco principal es la preservación del patrimonio nacional de la cultura silletera", dijo el secretario (e) de Gobierno, Óscar Hurtado ―quien encabezó la apertura de la feria ante medios de comunicación― ante el ruido que causó las polémicas de las últimas semanas.



El funcionario señaló que alrededor de ese patrimonio se tejen los eventos culturales en los que habrá más de 3.000 artistas en escena en eventos públicos y privados que llegarán a las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.



Estimaciones de la alcaldía de Medellín señalan que unos 2 millones de personas participaran en los eventos de la feria. A la ciudad llegarán unos 50.000 turistas y la ocupación hotelera, según Cotelco, será del 78 por ciento. Las fiestas le dejarán a la ciudad 30 millones de dólares en derrama económica.



Henry Londoño, ganador absoluto del Desfile de Silleteros en 2022, le dijo a EL TIEMPO que él y sus colegas en Santa Elena están a la expectativa de lo que será la feria para este año y de recibir a las miles de personas que suben al corregimiento en la previa del 6 de agosto.



También manifestó su opinión positiva sobre el hecho de que no haya graderías. "La gente estará más cerca de los silleteros", señaló.



"Quedan cordialmente invitados, será un desfile de paz, amor, mucha tradición y muchas flores. A todos los esperamos en Medellín", afirmó el artesano que ya se prepara para armar su silleta monumental con la que recorrerá las calles de la ciudad.



MEDELLÍN

