Federico Gutiérrez: con mayorías en el Concejo de Medellín y poca oposición

Entre el partido Creemos y el Centro Democrático obtuvieron más de 385.000 votos y 12 curules en las elecciones de este domingo, 29 de octubre, al Concejo de Medellín. La alianza que apoyó a Federico Gutiérrez —actual alcalde electo de los medellinenses—, aunque no fue coalición, se consolidó como la principal fuerza política de la ciudad.



Según expertos consultados por EL TIEMPO, los escaños alcanzados por los partidos de derecha le permitirán a Gutiérrez gobernar sin mayor problema y tramitar sus proyectos clave como el Plan de Desarrollo, los presupuestos anuales y la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial sin contrapeso.

Creemos obtuvo siete curules y el partido uribista alcanzó cinco. El Conservador se llevó dos puestos, al igual que Independientes (una de ellas por estatuto de oposición) y el resto de colectividades —Partido Liberal, Alianza Verde, Juntos, ASI y Pacto Histórico— solo ganaron un escaño.



Para el profesor Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Gutiérrez —al igual que casi todos los alcaldes de Medellín— tendrá un concejo mayoritariamente favorable. "Con un cambio y es que el concejo quedará con un respaldo asociado a las curules del partido de Federico Gutiérrez", precisó.

En ese sentido, es esperable que la burocracia con la que funcionó la corporación en el pasado, cuando los alcaldes no tuvieron un alto número de concejales afines, funcione bajo otra lógica.



"(Gutiérrez) llega con su equipo y su alianza con el Centro Democrático. Los concejales que queden por los lados no van a tener mucho con qué presionar porque no son muchos los votos que aportaron para el triunfo. La transacción política va a estar muy difícil para ellos", explicó Pedro Piedrahita, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín.



El analista Arenas sugirió que partidos como el Conservador y el Liberal también podrán llegar a apoyar a Gutiérrez en el Concejo, por lo cual, el respaldo a la coalición de gobierno estaría cercana a las 15 o 16 curules. A eso se sumaría la decisión que adopte la coalición Juntos (Mira, Cambio Radical y Partido de la U) y el partido ASI.



La Alianza Verde, que obtuvo una curul que será ocupada por Alejandro Arias (ex secretario de Desarrollo Económico de Daniel Quintero), según el profesor Piedrahita, podría adoptar una postura independiente en el Concejo. Así, la oposición estaría encabezada por los dos escaños de Independientes (con Juan Carlos Upegui) y uno del Pacto Histórico con José Luis Marín, más conocido como Aquinoticias.

El papel de la oposición

"Es una oposición mínima", expresó Piedrahita quien agregó que: "Eso genera unos efectos y preocupaciones, sobre todo, frente a la estabilidad democrática y al cumplimiento de los principios democráticos de transparencia y de publicidad. ¿A qué me refiero? Cuando los gobiernos no tienen un contrapeso, en este caso en el Concejo, la pregunta que nos hacemos es ¿quién le va a hacer veeduría a Federico Gutiérrez como alcalde?".



Arenas explicó que, en los concejos de las ciudades, la oposición, salvo contados casos, ha sido muy nominal. "(Opera) más en función de los llamados a debate de control político que en términos de bloqueo de la agenda que proponga el alcalde", dijo el experto.



Ante este panorama, lo que está por verse son los canales que utilizará la oposición, en cabeza de Juan Carlos Upegui, para sentar y hacer sentir su punto de vista frente a la administración de Gutiérrez.



"Tendrá uno que es el institucional que serán los que se desarrollen en el Concejo como el voto y los llamados a control político. El otro espacio está vinculado con los medios de comunicación y las redes sociales. Pero creo que no hay mucha opción de que pueda ir más allá, salvo una que habrá que ver cómo va a operar y que tiene que ver con la movilización popular", aseguró Arenas.



Para Piedrahita, uno de los principales retos que tendrá la oposición es enfrentar la metáfora que se construyó en Medellín de que todo lo relacionado con Daniel Quintero y Gustavo Petro es malo. "Será muy difícil tumbarlo y estamos en un escenario en que lo que digan estos sectores políticos en la ciudad no es creíble", dijo el analista.



Lo que sí es claro para lo expertos consultados por EL TIEMPO es la necesidad de que haya una oposición desde diferentes sectores, no solo políticos, a la administración de Gutiérrez —al igual que como lo hubo con Daniel Quintero— para asegurar la transparencia en las decisiones públicas.

La renovación en el Concejo de Medellín

Uno de los aspectos que llamó la atención de las elecciones de este domingo fue que de las 21 personas que actualmente tienen una curul en el Concejo de Medellín, solo tres alcanzaron la reelección. Se trata de Sebastián López y Leticia Orrego del Centro Democrático y Juan Ramón Jiménez Lara del partido Conservador.



Políticos de trayectoria en la capital antioqueña como Fabio Humberto Rivera (Partido Liberal) y Jaime Roberto Cuartas (Alianza Verde) no obtuvieron la reelección. Tampoco alcanzaron repetir curul otros concejales como Carlos Mario Mejía, Carlos 'el Mocho' Romero, Simón Pérez, Babinton Flórez, Lucas Cañas, Juan Felipe Betancur, Claudia Ramírez y Lina García.



Para Arenas, este fenómeno se explica por la alineación política del partido Creemos en coordinación con el Centro Democrático para conquistar curules que terminan perdiendo otros como el partido Liberal, Conservador y la Alianza Verde.



Mientras que Piedrahita señaló que la "renovación es positiva para la democracia, porque existe una probabilidad de que haya cambios en la forma de hacer política", pero el experto considera que ese análisis, para hablar de renovación, hay que hacerlo cuando se vea cómo los nuevos concejales desarrollan su función.



"Hay que medirlos en dos sentidos. El primero tiene que ver con el control político, a pesar de que sea de gobierno tienen que seguir haciendo control político. El segundo es la capacidad de cogobernar la ciudad con el alcalde. Poco se revisar el papel que tienen los concejales y su responsabilidad política", precisó.



