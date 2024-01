Alcalde de Medellín restringió el consumo de drogas en zonas transitadas por niños

En la mañana de este jueves, 18 de enero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el decreto que regula el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de la capital antioqueña.



Según explicó el mandatario, las medidas tiene el objetivo de "cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes en parques, escuelas y escenarios deportivos".



"El reclamo de los papás, las mamás y mucha gente es por qué no pueden disfrutar de un espacio público y un entorno tranquilo y saludable. No estoy atacando a quien es consumidor, les pido que piensen en los derechos de los niños y las niñas. El consumo es un problema delicado de salud pública", aseguró Gutiérrez.



El mandatario explicó que la restricción, incluida la dosis mínima, aplica en aquellos sitios concurridos por niños y 100 metros a la redonda, es decir, instituciones educativas, parques y plazoletas, y escenarios deportivos.



Nuestros niños y niñas merecen espacios para el sano esparcimiento.

A las 10 am en rueda de prensa mostraremos el Decreto que ya he firmado, donde se reglamenta el consumo de drogas en espacio público.

Una medida que se replica a nivel nacional

Y es que, luego de que el presidente Gustavo Petro firmara un decreto a inicios de diciembre de 2023 donde deroga la norma del Código de Policía que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas, varias autoridades locales han anunciado o implementado medidas en sus territorios para limitar el consumo.



Uno de los primeros en anunciar medidas fue el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, quien a pocos días de iniciar su mandato expidió un decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en determinados espacios públicos de la ciudad: "Le devolveremos los parques a los niños", dijo Beltrán al anunciar la medida.

El decreto 0007 de 2024, firmado el 5 de enero de este 2024, reglamenta el "perímetro para la vigilancia del consumo, distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas, naturales o sintéticas, inclusive la dosis personal, así como la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, en zonas y espacios públicos o lugares abiertos al público".



En concreto, la restricción aplica para las áreas que rodean centros educativos, centros deportivos, parques y zonas históricas declaradas de interés cultural o por motivos de interés público.



La derogación de la norma 1844 de 2018 a través del decreto 2114 de 2023, fue implementada, según el Gobierno Nacional, con el objetivo de evitar "la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas" y "contrarrestar y atacar" la oferta de estas sustancias.

Sin embargo, el anuncio no gustó entre los mandatarios locales, entre los cuales también se suma la Alcaldía de Valledupar, la cual también prohibió el consumo de estupefacientes en parques, centros deportivos, zonas cercanas a instituciones educativas y el Centro Histórico.



Para desarrollar esta estrategia expidió el decreto 000023 del 11 de enero de 2024. En este, establecen zonas de protección para restricción del porte, consumo, distribución, facilitamiento, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas, en esta sección del Caribe colombiano.



“Este decreto tiene como propósito garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en Valledupar, en un ambiente sano y una buena calidad de vida, la integridad personal y la recreación, entre otros”, explicó el alcalde Ernesto Orozco Durán.