Medellín: Federico Gutiérrez instaló primer periodo de sesiones en un concejo renovado

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, instaló en la mañana de este martes, 2 de enero, el primer periodo de sesiones ordinarias del año del nuevo concejo distrital para el periodo 2024 - 2027.



Los 21 corporados tomaron posesión de sus curules durante el acto de instalación que se realizó en el recinto del Concejo de Medellín y que contó con la presencia de todo el gabinete distrital.

Durante su discurso, que duró cerca de una hora y media, el mandatario invitó a todos los concejales a trabajar unidos para sacar adelante los principales programas sociales de Medellín, especialmente, la lucha contra el hambre, Buen Comienzo y el PAE.



"Vengo con mi equipo de gobierno a decirle al Concejo que respetamos las decisiones y la independencia política. Vamos a respetar el control político con transparencia absoluta. Yo sé todos que queremos lo mejor para Medellín", expresó Gutiérrez.

Reuniones entre concejales y el gabinete

El alcalde aseguró que luego de los encuentros adelantados en los últimos días con las diferentes bancadas encontró que "todos tenemos el mismo ánimo" para que le vaya bien a la ciudad.



En ese sentido, además de reiterar las prioridades que manifestó durante su acto de posesión, Gutiérrez invitó a los corporados a adelantar reuniones con el gabinete distrital en los próximos días para incorporar sus propuestas en la construcción del Plan de Desarrollo distrital.



El discurso del mandatario no contó con réplica de oposición, debido que los dos partidos que declararon tal postura no presentaron ante la secretaría del Concejo los documentos requeridos por ley. Se trata del Pacto Histórico e Independientes del exalcalde Daniel Quintero.



"Vamos a realizar una oposición constructiva, en aras de trabajar por la juventud, la paz y la educación. Estamos convencidos de que Medellín tiene muchas oportunidades. Vamos a trabajar de la mano de la ciudadanía, hacer presencia permanente en los territorios y dar los debates de control político que sean necesarios", señaló el concejal 'quinterista' Juan Carlos Upegui.

El nuevo presidente del Concejo

Durante la sesión, el concejal de Creemos Andres Tobón, exsecretario de Seguridad y quien obtuvo la elección más alta en octubre con 43.795 votos, fue elegido como nuevo presidente de la corporación para el primer año.



Tobón contó con el respaldo de la mayoría de partidos y obtuvo 19 votos a favor. Solo dos corporados, Upegui de Independientes y José Luis Marín del Pacto Histórico, votaron en contra.



"Medellín tiene que jugarse por una contundente tarea de recuperar la confianza institucional y eso implica todos los sectores: sociales, económicos, industriales, culturales, artísticos y políticos", dijo Tobón antes de la instalación.



El nuevo presidente explicó que a la ciudad no le sirve un concejo que le diga sí a todo "sin pensar" o que diga no a todo por "pretensiones oscuras".



"Lo que le sirve a Medellín es tener un concejo, incluso en coalición, que permita mayor altura técnica en el debate y que permita la recuperación del sentido constitucional de su existencia", apuntó el presidente.

La coalición de gobierno

Una colación de gobierno, con 16 corporados de los partidos Creemos, Centro Democrático, Conservador, ASI y Cambio Radical, acompañará a Gutiérrez en sus decisiones en el Concejo de Medellín.



"Hay una apuesta importante de acompañar la administración de Federico Gutiérrez en aras de poder consolidar proyectos que hoy requerimos con urgencia, que la eficiencia en la inversión de los recursos se vea reflejada en los territorios", aseveró Janeth Hurtado, concejal del partido ASI.



Miguel Iguarán, del partido Cambio Radical, explicó que su postura está respaldada en las coincidencias que tiene con el alcalde Gutiérrez en los proyectos de niñez, juventud, seguridad y en el llamado a la unidad. "Es una premisa que debe llevar tanto el concejo como toda la ciudad", expresó el corporado.



Mientras que el conservador Juan Ramón Jiménez señaló que su partido decidió acompañar a la actual administración distrital "apoyando todos los proyectos de ciudad, pero también con cierta independencia con las cosas que no estamos de acuerdo".



Por su parte, el partido Liberal, en cabeza de Farley Macías, aún no ha declarado oficialmente su postura frente al nuevo gobierno de Medellín.



"Hemos tenido una primera interacción con el señor alcalde Federico Gutiérrez. He venido avanzando también con las directivas del partido Liberal y el doctor Cesar Gaviria para de común tomar una posición de partido", explicó Macías, quien espera que el anuncio se dé en los próximos días.



Alejandro Arias, del partido Alianza Verde y exfuncionario de la administración Quintero, indicó que su bancada será de independencia y acompañará los proyectos que considere importantes para Medellín.

Polémica por elección de la mesa directiva

Durante la elección de la mesa directiva del Concejo se presentó una discusión entre las bancadas opositoras y los demás corporados por la interpretación del Estatuto de Oposición que establece que los partidos con esta declaratoria tienen derecho a ocupar una de las vicepresidencias de la corporación.



Según la coalición de gobierno, el Pacto Histórico e Independientes no radicaron ante la secretaría del Concejo el documento del Consejo Nacional Electoral en el que se acepta a declaratoria de oposición. Tanto Marín como Upegui explicaron que apenas surtieron este trámite en las últimas horas, una vez se posesionó Gutiérrez.



Por tal razón, ninguno de los nombres de los partidos de oposición fue tenido en cuenta para la elección de la mesa directiva, al considerar que no se había cumplido con el debido proceso reglamentado por ley.



Upegui calificó la situación de 'jugadita' y dijo que era un atropello a la democracia.



Por mayoría, con 18 votos a favor y tres en contra, el Concejo de Medellín eligió a Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, y Janeth Hurtado del ASI, como vicepresidentas primera y segunda, respectivamente.

