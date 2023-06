A las afueras del edificio EPM, en el centro de Medellín, el exalcalde y ex candidato presidencial Federico Gutiérrez reveló en la mañana de este lunes, 26 de junio, su primera carta de cara a las elecciones regionales de 2023.





Se trata de la lista al Concejo de Medellín del recién fundado partido Creemos, movimiento político que recibió personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral hace tres meses y con el cual Gutiérrez participó en la contienda del año pasado.



“Las personas que integran esta lista son un reflejo de lo que es Medellín. Una ciudad pujante, soñadora y con ganas de ser siempre mejor. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, representantes del sector artístico, animalistas, emprendedores, empresarios, personas afrocolombianas, con discapacidad", señaló el exmandatario.



La lista está integrada por 21 personas con las que, en palabras de Gutiérrez, se busca devolver la confianza a la ciudad y con los que se hará una renovación política al Concejo de Medellín.



Durante la rueda de prensa fueron presentados 20 candidatos, puesto que una de las personas que integran la lista está resolviendo su situación laboral, antes de anunciar su participación en la contienda. En ese sentido, 12 hombres y 8 mujeres fueron dados a conocer por Gutiérrez.



Entre los candidatos al Concejo hay cuatro ex funcionarios de alto nivel de la administración de Gutiérrez en su paso por la Alcaldía, entre 2016 y 2019.



Se trata de Andrés Tobón, ex secretario de Seguridad y Convivencia; Alejandro De Bedout, ex secretario de Juventud; Paulina Suárez, ex secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y Camila Gaviria, ex directora del programa Buen Comienzo.



La lista también está integrada por dos hombres reconocidos a nivel local y nacional por su paso en la dirigencia de dos clubes del fútbol colombiano. Ellos son Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, y Eduardo Silva, expresidente de Independiente Medellín y actual presidente del Cucuta Deportivo.

Partido Creemos anuncia candidatos al Concejo de Medellín. Foto: Creemos

También buscarán una curul en el Concejo por el partido de 'Fico' Gutiérrez el administrador de talento humano Camilo Velásquez, el líder empresarial Damián Pérez; el gerente de Mercado de los hoteles Dann Carlton en Medellín Daniel Zapata; el líder social Fredy Asprilla, y la protectora de la fauna Gloria Piedrahita.



Asimismo, figura el empresario del sector turístico José Alejandro González, la creadora de contenido Juliana Montoya, la representante de los silleteros de Santa Elena Julieth Ríos; la emprendedora Melissa Medina, el ingeniero Santiago Narváez, el profesor Santiago Perdomo; la veterinaria Sara Restrepo, el estudiante Sebastián Giraldo y la presidente de la coporación Pequeñas Personas Latinas Wendy Gaviria.



MEDELLÍN

