Video: Federico Gutiérrez denunció que primera línea lo increpó en una rueda de prensa

El candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Creemos, Federico Gutiérrez, estaba a punto a dar declaraciones a medios de comunión en la mañana de este miércoles, 25 de octubre, cuando un grupo de jóvenes lo increpó.



A través de sus redes sociales, el exalcalde y ex candidato presidencial aseguró que le "mandaron la primera línea" a la rueda de prensa y dijo que tuvo que cancelar la atención a medios por motivos de seguridad.



Jóvenes llegaron al parque de los pies descalzos con pancartas y confrontaron al candidato a la alcaldía de Medellín @FicoGutierrez quien tuvo que cancelar una rueda de prensa con medios de comunicación. pic.twitter.com/qwnAxfQ8Cv — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 25, 2023

Testigos de los hechos explicaron que Gutiérrez ya estaba preparado para hablar ―al frente de la sede de EPM, en el centro de Medellín― cuando el jefe de seguridad le hizo una advertencia al candidato.



Tras la interrupción, Gutiérrez le pidió a los periodistas cambiar de lugar, pero en ese momento el grupo de jóvenes lo increpó, algunos más tranquilos y otros en un tono más beligerante, según cuentan quienes estaban en ese lugar.



Hoy la primera línea interrumpió nuestra rueda de prensa en EPM. Decían ser jóvenes, decían que no les interesaban los argumentos y afirmaban que los jóvenes no nos quieren. Ellos son los representantes de los jóvenes? Ellos que usan las vías de hecho y evaden los argumentos? Yo… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 25, 2023

A Gutiérrez le gritaron 'paraco' y uribista, por lo que él y su equipo optaron por retirarse de la Plaza de los Pies Descalzos. Sin embargo, los jóvenes lo persiguieron varios metros hasta Plaza Mayor, donde lo cercaron.



Una fuerte discusión de un minuto, en la que había un grupo de unos 15 jóvenes con mensajes en contra del exalcalde, terminó cuando el equipo de seguridad acercó una camioneta del esquema y retiró al candidato del lugar para evitar algún altercado mayor.



Uno de los jóvenes que hizo parte de la protesta explicó que asistieron al lugar para escuchar las declaraciones del candidato. "Él empezó a decir que éramos de la Primera Línea, yo le dije 'Fico, cuáles son tus argumentos, ¿tus argumentos son estigmatizar a los jóvenes como lo hiciste hace cuatro años?'", dijo Stiven Pérez.



Más información: https://t.co/idjsGVwEFc pic.twitter.com/wFTaM6M6Fv — Duvan Alvarez (@duvan_ad) October 25, 2023

Además, afirmó que quienes participaron de la protesta ―en la que se presentaron carteles como 'No más narco Fico'― no fueron enviados por algún partido político y dijo que eran estudiantes, amas de casa, vendedores ambulantes y personas mayores.



"No olvidamos toda la persecución y toda la criminalización que tuvo en los barrios populares y la publicidad excesiva", señaló Jheny Gómez.



Sin embargo, al menos un par de personas que participaron del altercado son afines al Pacto Histórico y a sectores de izquierda. Gómez, por ejemplo, es candidata a una Junta Administradora Local de Medellín por esa colectividad política. Y Pérez es candidato al concejo de Itagüí.



En sus redes sociales, Gutiérrez señaló que los jóvenes "decían que no les interesaban los argumentos y afirmaban que los jóvenes no nos quieren". Y cuestionó: "¿Ellos son los representantes de los jóvenes?, ¿Ellos que usan las vías de hecho y evaden los argumentos? Yo no lo creo. Yo se que la inmensa mayoría de los jóvenes buscan salir adelante sin violencia y sin agredir a los demás", añadió.

Federico Gutiérrez se pronunció luego de que jóvenes de la primera línea lo increparon en Medellín. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Unas tres horas después de lo ocurrido, el candidato explicó nuevamente ante los medios de comunicación lo sucedido en la mañana de este miércoles. "De la nada, casi que entre los arbustos y los guaduales del parque Pies Descalzos salieron unas personas con pancartas a gritar y a insultar, querían confrontación", dijo.



Y pidió al presidente Gustavo Petro que "controle su primera línea", al menos, para los últimos días antes de las elecciones, "ya que no fue posible una campaña de argumentos e ideas con otras personas".



"¿Quién dijo que la primera línea son los voceros de los jóvenes de Colombia? Ellos no representan a los jóvenes de Colombia, representan un sector político e ideológicos que escogió las vías de hecho y la violencia para resolver los problemas. Yo le digo a los jóvenes de Medellín que de mi parte tienen todo el respecto y que vamos a trabajar por ellos", afirmó.





