Respeto al debido proceso, eso es lo que están pidiendo los propietarios y copropietarios del edificio Alabama Mall Comercial y Residencial de Medellín, ante la orden de desalojo emitida por el Inspector 16 A de Policía Urbana de Primera Categoría por fallas estructurales.

En el bien inmueble, ubicado en la calle 30A #69 - 08, barrio Rosales, informó Tatiana Ardila, abogada de los propietarios, se encuentran más de 10 familias que se quedarán en la calle si esta diligencia, iniciada las 7:00 a. m. de hoy, se llega a cumplir.



“Acá no se hizo censo, no se respetaron garantías, nunca los hicieron parte del proceso, no tuvieron conocimiento de los informes del Dagrd y no tuvieron la oportunidad de controvertirlos y hacer los estudios que se requieren”, aseguró la mujer.



Agrega que el informe existente, por el que se dio la orden de desalojo, fue hecho a través de una inspección ocular, más no con un estudio sólido que demuestre la existencia de un riesgo para quienes habitan la edificación.

Las comunidades aseguran no tener lugar para vivir. Foto: Jaiver Nieto

Según informó la Alcaldía de Medellín, esta edificación hace parte de los activos que están incluidos dentro del proceso de liquidación forzoso-administrativa, en el marco de la estafa inmobiliaria de la Constructora del Norte, Invernorte e Inmobiliaria Europa.

Ante esta afinación, aseguró la abogada Ardila, la liquidación no tiene nada que ver con el inmueble, pues quienes están allí son propietarios y copropietarios que no hacen parte de ningún proceso judicial.



“Aquí no sabemos qué viene a hacer un agente liquidador. A parte, hay una medida cautelar del Juzgado Primero Civil Circuito de Oralidad de Medellín en el que también los dueños del terreno están reclamando la nulidad por simulación, porque ellos argumentan que no se les han pagado la totalidad predio, entonces serían también propietarios”, acotó la jurista.



La abogada ya instauro acciones legales por esta situación, espera que se de el trámite correspondiente y pedir el trasladado a la ciudad de Bogotá para garantizar la transparencia del proceso.



El edificio comprende ocho pisos y tres sótanos en proceso de construcción, donde hay algunos apartamentos ocupados.



MEDELLÍN

